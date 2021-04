Peugeot 5008: la Gendarmeria presenta il suo nuovo SUV

Come la Polizia Nazionale francese, anche la Gendarmeria sta gradualmente prendendo possesso delle Peugeot 5008 che le erano state promesse dal Ministero dell’Interno nell’autunno del 2020. Ovviamente soddisfatti di questo nuovo veicolo, i gendarmi dell’Hauts-de-France hanno girato un video per lodare i meriti del nuovo veicolo nei pressi del castello di Pierrefonds nell’Oise.

Come centinaia di altre Peugeot 5008 attualmente consegnate alla Gendarmeria, il SUV nella foto è un modello pre-restyling con finitura Active Business e alimentato da un motore a benzina a tre cilindri 1.2 PureTech da 130 CV combinato con un cambio manuale a sei marce. Per presentarlo in dettaglio, i due gendarmi parlano dell’auto mentre guidano il veicolo in un giro di prova.

La presentazione evidenzia innanzitutto la serigrafia del veicolo. Quindi il guidatore si sofferma sulla presentazione degli interni, dall’i-Cockpit ai tasti del “piano” attraverso la posizione di guida rialzata. I due uomini discutono quindi di meccanica per poi passare allo spazio interno, mettendo in evidenza lo spazio offerto nei sedili posteriori e nel bagagliaio. Si noti che questa Peugeot 5008 ha solo cinque posti, infatti la parte che di solito è occupata dalla terza fila di sedili qui è destinata ad ospitare apparecchiature elettroniche.

Come sottolineano questi gendarmi-collaudatori, le Peugeot 5008 della Gendarmeria sono prodotte in Francia, negli stabilimenti PSA di Rennes e Sochaux. Vengono quindi adattate per il loro uso specifico a Poissy. Entro la fine del 2021, 2.300 Peugeot 5008 dovranno essere consegnate alla polizia, secondo questo video, in netto aumento rispetto alle 1.263 vetture ordinate lo scorso autunno.

