DS 9 E-Tense: la berlina ibrida con interni Tailor Made

L’abitacolo di ogni veicolo di DS Automobiles può essere personalizzato in base al gusto personale. In questo modo chiunque può esprimere la propria personalità attraverso la scelta dell’auto. La DS 9 E-Tense non fa eccezione in tal senso.

Le varie Ispirazioni sono state create dal marchio francese proprio con questo obiettivo, utilizzando i nomi dei quartieri più famosi di Parigi. Esse rappresentano un continuo rimando all’esclusivo savoir-faire che DS Automobiles rappresenta in ambito automobilistico.

DS 9 E-Tense: la berlina ibrida permette a chiunque di esprimere la propria personalità

Le differenti Ispirazioni sono declinate in numerose possibilità. Ad esempio, è possibile scegliere fra la pelle goffrata dei sedili dell’Ispirazione DS Bastille o DS Rivoli, l’alcantara nera della versione Performance Line oppure la pelle nappa Art Rubis con lavorazioni iconiche come il cinturino di un orologio dell’Ispirazione DS Opera.

Il modello top di gamma della DS 9 E-Tense è dotato di un volante rivestito interamente in pelle Rosso Rubis e un ambiente policromatico con otto colori tra cui scegliere, progettato per rendere gli interni ancora più accoglienti.

I designer della casa automobilistica francese hanno creato degli abbinamenti di materiali fatti per stupire, come dimostrano il comando in cristallo, le impunture Point Perle per la lavorazione dei sedili oppure le decorazioni della plancia e dei pannelli delle portiere.

Sulla DS 9 E-Tense, i comandi della console centrale sono stati impreziositi con la lavorazione guilloché Clous de Paris, in linea con l’orologio B.R.M. posto sulla parte superiore della plancia. Uno speciale trattamento elimina i rumori esterni con il contributo dei vetri insonorizzati e stratificati, abbinati a una scocca termosaldata per ridurre ogni tipo di vibrazione.

Come suggerisce il nome, la berlina offre anche la possibilità di sfruttare la modalità di guida 100% elettrica con cui è possibile percorrere fino a 50 km con una singola ricarica grazie alla batteria di trazione, a una velocità massima di 135 km/h. Non manca l’impianto audio Focal Electra progettato appositamente per la DS 9 E-Tense con l’aggiunta di speciali griglie inox sui tweeter che compongono i 14 altoparlanti installati nell’abitacolo.

