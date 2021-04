Una Dodge Viper ACR del 2009 andrà all’asta

Anziché spendere milioni di euro per acquistare una supercar focalizzata sulla pista, alcuni potrebbero prendere in considerazione questa bellissima Dodge Viper ACR del 2009 usata pochissimo, soprattutto perché consentirà di risparmiare parecchio denaro.

Visto che si tratta di un modello del 2009, questa Viper ACR appartiene alla generazione ZB II e, al momento del lancio sul mercato, era probabilmente la supercar più focalizzata sulla pista mai costruita negli Stati Uniti.

Dodge Viper ACR interni

Dodge Viper ACR: Mecum Auctions proporrà all’asta il mese prossimo un esemplare ACR

La cosa più interessante di questo modello è che la casa automobilistica americana ha deciso di non apportare alcuna modifica al motore V10 SFI aspirato da 8.4 litri nascosto sotto il cofano. Il che significa che il propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 609 CV e 759 nm di coppia massima ed è abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti.

Ciò però non significa che Dodge non abbia modificato altre parti della vettura. Ad esempio, il pacchetto aerodinamico della Viper è stato ampiamente modificato. Grazie al montaggio di parti come alettone posteriore, diffusore e splitter anteriore, la Dodge Viper ACR produce fino a 453 kg di carico aerodinamico a 241 km/h, circa 10 volte il carico aerodinamico proposto dal modello standard.

Nel 2016, il carico aerodinamico aggiunto si è dimostrato talmente efficace che la vettura ha girato il Nurburgring in soli 7:12.13. Questo particolare esemplare del 2009 sarà offerto all’asta da Mecum Auctions a metà maggio.

Esternamente, la carrozzeria è rivestita nella colorazione Graphite Metallic assieme a inserti neri e rossi lucidi. Purtroppo, la nota casa d’aste non ha riportato molti dettagli sul passato della sportiva a due porte ma conferma che è stata guidata per soli 1496 km, il che significa che dovrebbe funzionare ancora perfettamente.

Come ci si aspetterebbe da un veicolo incentrato sulle prestazioni come questa Dodge Viper ACR, gli interni non sono affatto lussuosi e sono costituiti da plastica e pelle nera.

