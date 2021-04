Una rara Dodge Viper GTC del 2017 da oltre 650 CV è in vendita

In questo articolo vi parliamo di una delle Dodge Viper di quinta generazione più belle e performanti viste fino ad ora. Si tratta di un esemplare del 2017, l’anno di produzione finale dell’iconica sportiva a due porte con motore V10.

L’auto in questione è disponibile all’asta su Bring A Trailer e ha percorso appena 2400 km, quindi sicuramente la vendita si chiuderà ad un prezzo parecchio elevato. Basti pensare che, al momento della pubblicazione di questo articolo, è stata già raggiunta la somma di 102.000 dollari (85.745 euro) ma mancano ancora cinque giorni al termine.

Dodge Viper GTC: Bring A Trailer sta proponendo in venita un bellissimo esemplare della sportiva

Secondo l’annuncio di vendita, questa Dodge Viper GTC dispone di una carrozzeria rivestita in Viper White. Si tratta di una colorazione riservata soltanto agli iscritti al programma di personalizzazione GTC.

Questo garantiva che a nessuno sarebbe stato permesso di ordinare un’altra Viper con le stesse specifiche per l’intero model year, creando quindi una one-off. Ciò spiega perché questo esemplare si presenta in ottime condizioni e inoltre è dotato del pacchetto Advanced Aerodynamics che aggiunge spoiler anteriori e posteriori in fibra di carbonio, inserti in Satin Black e cofano SRT.

Altre caratteristiche interessanti presenti sulla Viper GTC riguardano vetri oscurati, cerchi Black Vapor anteriori da 18” e posteriori da 19”, pneumatici Pirelli P Zero e impianto frenante Brembo con pinze freno arancioni e dischi ventilati e forati presenti ad ogni angolo.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la vettura dispone di sedili con regolazione elettrica a sei vie e rivestiti in pelle Laguna, pacchetto interno Anodized Carbon, rivestimento in alcantara, impianto audio Harman & Kardon con 18 altoparlanti, pelle nappa sparsa un po’ ovunque, cuciture a contrasto, volante rivestito in pelle con inserti in fibra di carbonio e molto altro ancora.

Sotto il cofano di questa sportiva a due porte si nasconde un motore V10 da 8.4 litri abbinato al cambio manuale Tremec TR-6060 a 6 rapporti. Secondo i dati ufficiali, questo propulsore sviluppa una potenza di 654 CV e 813 nm di coppia massima. Originariamente, questa Dodge Viper GTC del 2017 è stata venduta per poco più di 116.000 dollari (97.514 euro) ma l’asta di Bring A Trailer potrebbe facilmente concludersi ad un prezzo superiore.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI