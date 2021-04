Ram Dakota: ecco come potrebbe essere la nuova generazione | Render

In occasione del Capital Markets Day 2018, FCA ha confermato che avrebbe portato sul mercato la nuova generazione del Dakota. A distanza di tre anni dall’annuncio ufficiale, però non abbiamo visto ancora alcun prototipo del pick-up di medie dimensioni.

Recenti rumor hanno suggerito che Stellantis avrebbe abbandonato del tutto il progetto ma forse si è riaccesa la speranza in seguito a un recente report di Automotive News. Il nuovo Ram Dakota, infatti, dovrebbe arrivare nel corso del 2022 come model year 2023, prendendo spunto dal design del Ram 1500.

Nuovo Ram Dakota tre quarti posteriore

Ram Dakota: l’artista Kleber Silva ci mostra in render come potrebbe essere l’aspetto finale

Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, l’artista brasiliano Kleber Silva ha pubblicato su Behance un interessante progetto digitale in cui ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del pick-up di medie dimensioni.

Descrivendo nello specifico il design, troviamo un paio di ganci traino, dei fari a LED sottili e il logo della casa automobilistica americana scritto in lettere maiuscole proprio al centro della griglia frontale.

Il profilo laterale, il portellone e le luci posteriori non sono esattamente in linea con questo modello, così come il design dei cerchi. Troviamo inoltre una configurazione Quad Cab della cabina.

Il modello di produzione dovrebbe avere maggiori capacità del Jeep Gladiator. Anche se quest’ultimo è strettamente correlato alla Wrangler, risulta un po’ più pratico grazie ai 771 kg di capacità di carico e ai 3470 kg di traino massimo, se equipaggiato adeguatamente.

Per quanto riguarda la parte meccanica, Ram dovrebbe vendere il nuovo Ram Dakota con il Pentastar V6 da 3.6 litri come motore standard. Tuttavia, sono previsti anche l’EcoDiesel V6 da 3 litri e il quattro cilindri turbo elettrificato da 2 litri sotto il marchio 4xe. Per il momento, il brand di Stellantis è posizionato nel segmento dei pick-up di medie dimensioni con il Ram 1500 Classic che costa poco più di 4000 dollari in meno rispetto all’ultima generazione.

