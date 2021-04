Dodge Dakota: la prima generazione immaginata in chiave moderna

Ultime indiscrezioni hanno rivelato che Dodge potrebbe riportare in vita il Dodge Dakota sotto forma di una nuova generazione e posizionarlo al di sotto del Ram 1500. Tuttavia, i dirigenti della casa automobilistica americana continuano a negare che un nuovo modello sia in fase di sviluppo.

Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, l’artista del render wb.artist20 ha condiviso su Instagram un progetto digitale in cui ha immaginato una versione in moderna del Dakota di prima generazione. Il suo lavoro mette in risalto la bellezza del veicolo originale ma portando il suo design nell’era moderna.

Dodge Dakota: un artista del render ha ipotizzato la versione moderna del pick-up

Sulla parte anteriore troviamo una fascia in plastica nera dal design classico abbinata a fari squadrati. La colorazione bicolore dell’intera carrozzeria, invece, è costituita da tonalità più accese rispetto a ciò che siamo abituati a vedere oggi. Il nuovo Dodge Dakota vanta intolre delle sospensioni più basse, dei cerchi più grandi e una serie di badge RAM posizionati negli stessi punti del Ram 1500.

La prima generazione del pick-up fu reso disponibile per 10 model year, dal 1987 al 1996. Il modello fu costruito per posizionarsi fra la serie 50 di pick-up e il Ram di dimensioni standard. Inizialmente, il Dodge Dakota fu un enorme successo, riuscendo a battere qualsiasi altro pick-up disponibile all’acquisto nello stesso anno.

In aggiunta, il Dakota di prima generazione ha ricevuto alcune versioni particolari. Per il 1989, la casa automobilistica di Stellantis ha provato ad offrire una variante convertibile. Ricordiamo anche lo Shelby Dakota con motore V8 da 5.2 litri da circa 175 CV.

Arrivando al 2011, la produzione del pick-up è stata interrotta per diversi motivi. Uno di questi era il prezzo più alto di alcune versioni del Ram 1500. Inoltre, alcuni proprietari del Dodge Dakota riscontrarono problemi di affidabilità. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se arriverà per davvero sul mercato una nuova generazione del Dakota commercializzata sotto il marchio Ram.

