Ram Truck: nuova campagna pubblicitaria “Giants”

Il marchio Ram Truck si sta immergendo nella stagione primaverile di solito ricca di vendite di veicoli commerciali offrendo incentivi speciali alla gamma di pickup e furgoni Ram Commercial altamente capaci con una nuova campagna pubblicitaria, “Giants”. La campagna multimediale saluta gli eroi della classe operaia americana e rende omaggio alle piccole imprese che si stanno mobilitando servendo le comunità.

Il marchio Ram Truck lancia una nuova campagna pubblicitaria negli Stati Uniti per promuovere i suoi veicoli

“La nostra nuova campagna Ram ‘Giants‘ rafforza la gamma completa di veicoli commerciali Ram, costruiti appositamente per supportare e migliorare la produttività delle aziende ovunque”, ha affermato Marissa Hunter, Vice President, Marketing – North America , Stellantis. “In un momento in cui gli abili commercianti e imprenditori di questo paese stanno dimostrando una straordinaria forza d’animo, trasmettere questo avvincente messaggio di forza, resilienza e coraggio è il nostro modo di rendere omaggio alla laboriosa ed eroica forza lavoro americana”.

La campagna si concentra sulla determinazione della classe operaia e sul ruolo che svolgono nel plasmare il futuro della nazione. Riconoscendo questi instancabili commercianti come giganti, ogni spot ricorda agli spettatori che sono gli eroi della classe operaia americana e i proprietari di piccole imprese che nutrono la terra che ci alimenta e che consegnano le merci e forniscono la domanda, e per non dimenticare che sono i sognatori chi sono i costruttori che ci tireranno fuori e costruiranno il futuro.

La campagna si estende su trasmissioni, media digitali e social, inclusi i canali YouTube, Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del marchio Ram con due nuovi spot di trasmissione di 30 secondi incentrati sui camion da lavoro Ram e sui furgoni ProMaster . Una versione estesa di 60 secondi di “Giants” può essere visualizzata sul canale YouTube ufficiale del marchio Ram. Il marchio Ram Truck ha creato la campagna “Giants” in collaborazione con Sheet Metal Arts.

