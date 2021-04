Ferrari 812 Competizione: potrebbe chiamarsi così la Versione Speciale

L’attesa che gravita attorno all’atteso debutto ufficiale previsto per il prossimo 5 maggio della Ferrari 812 “Versione Speciale” è decisamente ampia e variegata. Il Cavallino Rampante ha infatti diffuso delle immagini ufficiali nei giorni scorsi, in accordo con qualche dettaglio tecnico che certifica le ambizioni decisamente importanti di una vettura che rispetto alla 812 Superfast da cui deriva appare notevolmente più prestazionale e destinataria di soluzioni raffinatissime.

Tuttavia, la strategia che la Ferrari sta seguendo in relazione proprio alla splendida variante più esasperata della 812 Superfast è molto particolare. Sebbene quindi il costruttore di Maranello abbia già diffuso un set di immagini ufficiali e le specifiche tecniche adottate sulla supersportiva, ciò che ancora manca è la denominazione ufficiale della variante. La cosiddetta “Versione Speciale” rappresenta infatti una denominazione che sarà messa da parte soltanto il 5 maggio prossimo quando un evento in streaming diffonderà maggiori dettagli sulla sportiva del Cavallino Rampante.

Se infatti in un primo momento sembrava proprio “Versione Speciale” la denominazione più accreditata, ben presto si è compreso che non si trattava di questa. Le ipotesi riportavano nelle scorse settimane in “Imola” la denominazione scelta da apporre accanto alla configurazione numerica 812. Oggi invece una ulteriore indiscrezione dice che il vero nome della Ferrari 812, intesa oggi come Versione Speciale, sarà Competizione. A determinare questa approssimazione è un possibile logo (dubbia però è l’ufficialità) apparso su Twitter, nello specifico sulla bacheca di Ed Callow che gestisce la comunicazione dell’e-commerce inglese di auto Collecting Cars.

Turning down 'GTO' was the right choice. pic.twitter.com/vmdJZDrRlA — Ed Callow (@torquespeak) April 21, 2021

La denominazione non suonerebbe del tutto nuova a Maranello, si tratterebbe infatti di un ovvio richiamo alle già note F40 Competizione o 275 Competizione. Un ulteriore passaggio interessante è che la medesima fonte suggerisce anche una variante 812 Competizione A: la A dovrebbe stare per Aperta, configurando quindi una possibile variante spider. La notizia sarebbe decisamente inattesa e potrebbe voler dire che il 5 maggio prossimo assisteremo anche alla presentazione di una versione Aperta fino ad oggi rimasta “segreta”.

