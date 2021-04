Ferrari 812 Versione Speciale: potrebbe arrivare anche la cabrio

La nuova Ferrari 812 Versione Speciale è stata presentata il 21 aprile ai clienti VIP del cavallino rampante tramite la divulgazione delle prime immagini ufficiali e di alcune specifiche tecniche. Questo perché il nuovo modello debutterà per intero durante un evento che si terrà il prossimo 5 maggio a Maranello.

In tale occasione verranno svelati tutti i dettagli di questa speciale supercar. Sappiamo già che la 812 Versione Speciale nasconde sotto il cofano un motore V12 aspirato da 6.5 litri in grado di sviluppare una potenza di ben 830 CV fino a 9500 g/min.

Ferrari 812 Versione Speciale, ecco la bozza del modello cabrio

Ferrari 812 Versione Speciale: dei bozzetti confermano (quasi) la versione scoperta

Tra i diversi dettagli di questa edizione, che verranno svelati il 5 maggio, ci sarebbe anche la conferma di una possibile versione cabrio basata sulla 812 GTS. Questo perché la 812 VS si basa sulla 812 Superfast coupé.

Sebbene la casa automobilistica di Maranello non abbia ancora confermato l’esistenza di questa variante di carrozzeria, sono stati pubblicati in rete una serie di bozzetti che potrebbero provenire direttamente dall’azienda. In questi disegni sono chiaramente visibili entrambe le varianti di carrozzeria della nuova supercar.

Uno di bozzetti mostra una vettura con le stesse modifiche della Ferrari 812 Versione Speciale presentata due giorni fa ma con un tetto retrattile e due enormi contrafforti di forma quadrata presenti dietro l’abitacolo.

Dunque, le uniche differenze tra la variante coupé e quella cabrio potrebbero essere il tipo di tettuccio e la zona posteriore dell’abitacolo. Non ci resta che attendere il 5 maggio per scoprire se Ferrari confermerà l’arrivo della versione scoperta dato che al momento non abbiamo visto ancora nessun prototipo per strada.

Fra le novità presenti sulla Ferrari 812 Versione Speciale troviamo una carrozzeria realizzata in alluminio e fibra di carbonio per ridurre il peso, la presenza di alcune soluzioni inedite e delle forme studiate appositamente nel reparto aerodinamica, delle prese d’aria aggiornate, un’imponente struttura monolitica in alluminio al posto del lunotto in cristallo con generatori di vortici che permettono di migliorare l’efficienza aerodinamica, degli sfoghi sui passaruota anteriori e posteriori completamente rivisti e nuovi fanali posteriori.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI