DS Techeetah pronta a gareggiare sul circuito Ricardo Tormo

La Spagna si unisce alla rivoluzione elettrica negli sport motoristici. Il circuito Ricardo Tormo entra ancora una volta nella leggenda, ospitando il primo E-Prix di Formula E che si terrà nel paese. Si tratta di un’occasione unica per vivere l’emozione e la spettacolarità della più importante competizione mondiale di monoposto elettriche.

Il team DS Techeetah arriva a Cheste con un track record impressionante: la vittoria di due campionati consecutivi di Formula E (2018-19 e 2019-20) nella sezione costruttori e i piloti Jean-Éric Vergne e Antonio Félix da Costa che sono riusciti a conquistare delle ottime prestazioni.

Jean-Éric Vergne e Antonio Félix da Costa, piloti del team DS Techeetah

DS Techeetah: il team di DS Automobiles è pronto per il prossimo appuntamento di Formula E

L’E-Prix di Valencia si tiene a metà stagione ed è una grande occasione per iniziare una rimonta che porterà il team di DS Automobiles a rinnovare entrambi i trofei dopo un inizio irregolare.

Per raggiungere questa impresa, DS Techeetah può contare sull’esperienza di due dei piloti di maggior successo e sui vantaggi della nuova DS E-Tense FE21 con il suo peso minimo di 903 kg con conducente.

La nuova monoposto, che ha preso il posto della campionessa in carica DS E-Tense FE20, è in grado di sviluppare una potenza di 338 CV (250 kW) e di raggiungere una velocità massima di 230 km/h. Le sue batterie da 52 kWh pesano 385 kg. In aggiunta, la nuova vettura elettrica propone motore, cambio e inverter notevolmente evoluti per un livello di prestazioni di gran lunga superiore alla vettura precedente.

L’impegnativo circuito Ricardo Tormo, con le sue curve strette e i brevi rettilinei, è molto familiare ai piloti di Formula E. Da alcuni anni è infatti il luogo in cui si svolgono gli allenamenti pre-stagionali. Le caratteristiche della pista di Cheste e il fatto che i concorrenti ne conoscano i segreti fanno pensare a una gara davvero spettacolare.

