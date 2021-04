Maserati Grecale e nuova Opel Astra: ecco quando saranno presentate

Continua lo sviluppo di Maserati Grecale e della nuova Opel Astra. Si tratta di due dei modelli più attesi in questo 2021 per il gruppo Stellantis e più in generale per l’intero settore. Vedendo le numerose foto spia che girano a proposito di queste due auto in tanti si domandano quando i due modelli saranno svelati.

Una diapositiva avrebbe rivelato il mese di debutto di Maserati Grecale e della nuova Opel Astra

Un nuovo rapporto svelato da Automotive News sembra far luce sul quando Maserati Grecale e la nuova Opel Astra saranno effettivamente svelate. Il rapporto di AutoNews fa riferimento ad una presunta diapositiva mostrata ai rivenditori in cui veniva indicata approssimativamente la data di alcuni modelli. Si tratta della stessa diapositiva che ha confermato l’arrivo anche di una Fiat 500 Van.

In pratica in essa c’è scritto che Maserati Grecale dovrebbe fare il suo debutto a metà del prossimo mese di ottobre. Per quanto riguarda invece la nuova Opel Astra si parla di novembre o al massimo di dicembre. Dunque dovrebbe ormai essere certo l’arrivo di questi due modelli di Stellantis nel 2021. Quanto a Maserati Grecale sembrava certo il suo debutto entro la fine dell’anno.

Adesso sappiamo che sarà ottobre il mese ad ospitare la sua presentazione. Più dubbi vi erano per la nuova Opel Astra che secondo alcuni poteva anche slittare al 2022 ma a quanto pare non sarà così. Ovviamente si attendono conferme ufficiali da parte del gruppo di Carlos Tavares che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane o al massimo di qualche mese.

