Jeep: oltre al mini SUV altre sorprese in Europa?

Jeep anche sotto Stellantis continuerà ad essere uno dei marchi leader insieme a Peugeot. La conferma l’ha data lo stesso numero uno del nuovo gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Ciò si tradurrà in una serie di nuovi modelli che saranno lanciati nel mondo con l’obiettivo di rendere il marchio americano sempre più un brand globale. Abbiamo già detto che Jeep sta preparando nuovi SUV per conquistare mercati importanti come la Cina, l’India e l’America Latina.

Jeep: in futuro sorprese nella sua gamma per l’Europa?

In tanti però si domandano cosa bolle in pentola per l’Europa. Il nostro continente ha visto negli ultimi anni un incremento delle vendite del marchio statunitense grazie in particolare a modelli molto apprezzati tra i quali Renegade e Compass che vengono prodotti in Italia a Melfi. La prima novità, come confermato, sarà un nuovo mini SUV che sarà prodotto a Tychy su piattaforma CMP di PSA e che avrà una lunghezza di poco superiore ai 4 metri diventando la nuova entry level della casa americana.

Questo B-SUV, il cui nome al momento è sconosciuto, dovrebbe diventare in breve tempo il modello più venduto da Jeep nel nostro continente. Questa però potrebbe non essere l’unica novità per la casa americana di Stellantis nel nostro continente. Oltre al restyling e a nuove generazioni di suoi modelli attuali, qualche altra novità potrebbe fare capolino dalle nostre parti. Questo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione di Jeep in Europa facendo conquistare nuovi clienti e ulteriori quote di mercato. Nei prossimi mesi in proposito dovremo avere le idee più chiare su quello che accadrà da questo punto di vista.

