Stellantis: sindacati preoccupati a Sochaux

Dal 29 marzo, la produzione della Peugeot 308 è ferma nel sito di Stellantis a Sochaux a causa della carenza di semiconduttori. La situazione preoccupa molto i sindacati in quanto 150 dipendenti dello stabilimento potrebbero subire dei danni da questa situazione. Infatti vedendo ridotto il loro orario di lavoro, anche lo stipendio a fine mese si dovrebbe ridurre di almeno 100 euro.

A fine aprile 150 dipendenti dello stabilimento Stellantis di Sochaux potrebbero vedere le loro buste paga ridotte di oltre il 15%

A fine aprile 150 dipendenti dello stabilimento di Sochaux potrebbero vedere le loro buste paga ridotte di oltre il 15%. Colpa del lavoro di breve durata introdotto dal management a causa della carenza globale di semiconduttori, queste piccole parti nei cruscotti che sono gravemente carenti negli ultimi mesi a causa della pandemia di Covid 19.

Pertanto le macchine del sistema 1, che riguarda la produzione della Peugeot 308, sono state fermate dal 29 marzo e i 700 dipendenti che abitualmente vi lavorano (assunti e interinali insieme) non lavorano più nelle loro posizioni abituali. In totale, più di 6.000 308 auto dovevano lasciare la fabbrica ma invece a causa di questo problema non sono state più prodotte.

“Si tratta di una perdita media di circa 100 euro sulla busta paga” stima il segretario generale della Cgt Stellantis Sochaux, Jérôme Boussard, “per non parlare della perdita dei premi di trasporto e dei pasti, che rappresentano un’altra piccola entrata per i lavoratori”. Inoltre, per i 300 precari che lavorano con questo sistema, ciò significa ” due giorni in meno sulla busta paga”, stima.

“I dipendenti non sono responsabili per la scarsità di parti, né per la politica di Stellantis che vuole operare just in time ed eliminare le scorte” afferma Jérôme Boussard. ” Se ci fossero state scorte, pezzi di ricambio, probabilmente non saremmo finiti in questa situazione “, ritiene.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: la sessione extra di sabato nuovamente cancellata a Sochaux

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI