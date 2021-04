Nuova Jeep a sette posti: l’ultimo prototipo mostra le differenze con la Compass

Jeep sta iniziando a concentrare le proprie forze sul prossimo lancio in Brasile che riguarda un nuovo SUV a sette posti. Il nome del veicolo in questione deve essere ancora annunciato, anche se potrebbe essere Commander. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il modello sarà il più costoso prodotto da Stellantis in Brasile.

Basato sulla piattaforma utilizzata per costruire Compass, Renegade e Fiat Toro, la nuova Jeep a sette posti avrà diversi elementi in comune con la Compass 2022. Ovviamente, saranno due veicoli sostanzialmente diversi. Ancora un altro prototipo immortalato in varie foto spia ha confermano alcune differenze rispetto al modello di medie dimensioni.

Nuova Jeep a sette posti: ancora un altro prototipo camuffato avvistato sulle strade del Brasile

Il SUV a tre file della casa automobilistica americana avrà un frontale più dritto e alto, con una griglia praticamente priva di inclinazione. Questo elemento di design è stato utilizzato sui modelli più costosi del marchio di Stellantis come la Grand Cherokee L e i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer. Inoltre, la forma dei fari sembra essere leggermente diversa da quella adottata sulla Compass 2022.

Il paraurti sarà nuovo di zecca con una striscia a LED posizionata appena sopra i fari fendinebbia, anch’essi con tecnologia LED. Questi ultimi sono stati posizionati più in basso rispetto alla nuova Compass.

Visto che si tratta di un veicolo a sette posti, le porte posteriori saranno più grandi per rendere l’accesso all’abitacolo più facile a chi vuole sedersi nell’ultima fila. Il tetto risulta inoltre più alto e dritto della Compass nella parte posteriore.

Oltre allo sbalzo posteriore allungato, la nuova Jeep a sette posti avrà un retro più dritto per dare la possibilità ai passeggeri posteriori di avere spazio a sufficienza per sedersi comodamente.

Proprio come la Compass 2022, l’attesissimo SUV a tre file sarà equipaggiato dal quattro cilindri turbo GSE da 1.3 litri con potenza di 180 CV e 270 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. Ci sarà anche una versione diesel con propulsore turbo 2.0 aggiornato da 200 CV e abbinato a una trasmissione automatica a 9 marce.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI