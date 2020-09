Jeep Renegade e Compass 4xe: altri due week end di Porte Aperte a settembre

Jeep annuncia il grande successo ottenuto dal primo open week end dedicato alle nuove Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe. Le due nuove varianti plug-in hybrid dei SUV della casa americana hanno attirato nelle concessionarie italiane del marchio un gran numero di clienti. In totale, sono stati realizzati ben 1.500 test drive. Dopo l’enorme riscontro di pubblico ottenuto negli ultimi giorni, Jeep ha scelto di rinnovare l’iniziativa anche per le prossime settimane.

Nei week end del 19 e 20 settembre e del 26 e 27 settembre, infatti, si svolgeranno nuovi Porte Aperte dedicati alle Jeep Renegade e Compass in versione 4xe. In questo modo, tutti i clienti interessati all’acquisto di uno dei nuovi SUV ibridi potranno scoprire, da vicino, le caratteristiche dei nuovi modelli che, ricordiamo, sono prodotti in Italia, nello stabilimento FCA di Melfi.

Le nuove ibride di Jeep ricoprono un ruolo fondamentale per la crescita del brand Jeep in Europa oltre che per la crescita delle attività produttive nel sito lucano di FCA. Presentate ad inizio anno, i due nuovi modelli sono parte integrante del “Piano Italia” di FCA che segna l’avvio del programma di elettrificazione del marchio Jeep. Il prossimo modello 4xe atteso sul mercato sarà la Wrangler.

La gamma 4xe di Jeep

Le nuove Renegade e Compass in versione ibrida presentano una gamma molto articolata. Entrambi i SUV, infatti, possono contare su tre diversi allestimenti (Limited, S e Trailhawk) caratterizzati tutti da una configurazione a trazione integrale con cambio automatico a sei marce. Per la sola Compass c’è anche la versione Business.

Il sistema ibrido dei nuovi SUV di casa Jeep è costituito da un motore turbo benzina abbinato ad un motore elettrico (collegato all’asse posteriore). A disposizione dei clienti che sceglieranno una delle Jeep ibride troviamo due livelli di potenza. La variante base è da 190 CV mentre la versione to da 240 CV.

Entrambi i SUV di casa Jeep saranno disponibili con diverse opzioni di personalizzazione, fino a 18 diverse combinazioni tra monocolore o bicolore con tetto nero (disponibili in base al modello) sulla Renegade e 22 sulla Compass. Da notare anche la presenza di nuove funzionalità esclusive pensate per la guida elettrica, le soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easy Wallbox.

A disposizione dei clienti interessati alle nuove Jeep, quindi, ci sono svariate soluzioni, sia tecniche che estetiche, per creare il modello più adatto alle proprie esigenze. Da segnalare, inoltre, che per il mese di settembre è prevista un’offerta lancio di sicuro interesse.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la Jeep Renegade 4xe parte da 38.500 Euro mentre la Jeep Compass 4xe parte da 42.650 Euro. Entrambi i modelli possono accedere agli incentivi per le ibride che permettono di dare un taglio al costo d’acquisto.

Jeep Renegade e Compass 4xe: ecco l’offerta lancio

I primi Porte Aperte dedicati ai nuovi SUV di casa Jeep si accompagnano ad un’offerta lancio di sicuro interesse. Le nuove varianti 4xe di Compass e Renegade, infatti, sono ora disponibili, rispettivamente, a 329 e 249 Euro al mese con anticipo di 5 mila Euro.

Sfruttando il finanziamento Jeep Flexi della durata di quattro anni, il cliente potrà decidere quando iniziare a pagare le rate. Per maggiori dettagli sulla promozione potete fare riferimento al sito Jeep oppure ad una delle concessionarie del marchio, magari prenotando un test drive in occasione di uno dei prossimi Porte Aperte.

Ricordiamo che, dalla scorsa settimana, Renegade e Compass 4xe sono disponibili anche con l’offerta di noleggio CarCloud di Leasys. In questo caso, i clienti che vorranno sfruttare l’abbonamento della società di FCA Bank potranno accedere ad uno dei modelli ibridi di Jeep a partire da 249 Euro al mese. Per maggiori dettagli sulla promozione, in questo caso, potete fare riferimento al sito di Leasys.

