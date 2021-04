Maserati Ghibli F Tributo svelata al Salone di Shanghai 2021

Oltre a presentare il nuovo Levante Hybrid, Maserati ha preso parte al Salone di Shanghai 2021 con un’altra vettura molto interessante chiamata Maserati Ghibli F Tributo. Quest’ultima edizione, riservata anche al Levante (sebbene nessuna foto di quest’ultimo sia stata rilasciata fino ad ora), porta con sé diversi aggiornamenti estetici sia dentro che fuori.

Disponibile nelle esclusive colorazioni Azzurro Tributo e Rosso Tributo, le versioni F Tributo di Ghibli e Levante hanno rispettivamente cerchi da 21” in titanio nero lucido e da 21” in nero con bordo e pinze freno gialle. L’abitacolo dei due veicoli è stato aggiornato rispetto alle versioni standard, vantando cuciture che si abbinano al colore esterno e ai rivestimenti in pelle.

Maserati Ghibli F Tributo: presentata l’edizione speciale della berlina

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Lo Shanghai Auto Show è un evento estremamente importante per il nostro marchio. Lo spettacolo segna una rinascita in tempi difficili. Crediamo fortemente in questo nuovo inizio e oggi presentiamo diverse anteprime mondiali che ci proiettano direttamente nel futuro. Lo stand è dominato dal primo SUV elettrificato del marchio, Levante Hybrid, che completa la gamma Levante e crea una nuova ‘famiglia nella famiglia’, che ora comprende V6 e V8 benzina e sistemi di propulsione ibrida“.

Oltre a presentare la Maserati Ghibli F Tributo e la medesima versione del Levante, la casa automobilistica modenese ha svelato il programma di personalizzazione Fuoriserie durante l’evento automobilistico cinese. I clienti del Tridente hanno la possibilità di scegliere fra migliaia di combinazioni possibili e Maserati ha creato tre collezioni distinte chiamate Corsa, Unica e Futura.

A questi si aggiungono le nuove colorazioni esterne, le livree e le tonalità delle pinze freno e dei cerchi disponibili per Ghibli, Quattroporte e Levante, nonché le diverse combinazioni di colori e layout per l’abitacolo. Infine, il programma Fuoriserie adesso include anche la nuovissima Maserati MC20 a motore centrale.

