Nuova Peugeot 508 PSE potrebbe essere una vera rivale per un’Audi | Video

Peugeot ha recentemente presentato la sua auto di serie più potente lanciata fino ad ora: la Peugeot 508 PSE. Per fortuna non abbiamo di fronte un altro enorme SUV ma una vettura disponibile in due varianti di carrozzeria: fastback e station wagon. La casa automobilistica francese chiama questo modello più precisamente Peugeot 508 PSE Hybrid4 360 e-EAT8 4WD.

Questo veicolo si propone sul mercato come una vera alternativa alle proposte di Audi e Mercedes. Il marchio di Stellantis si è assicurata di non introdurre sul mercato una vecchia wagon solo con un po’ di potenza in più.

Nuova Peugeot 508 PSE: la performante vettura potrebbe essere un’alternativa alle Audi e Mercedes

Guardandola solo dall’esterno si capisce chiaramente che la 508 PSE (che sta per Peugeot Sport Engineered) è ispirata alle prestazioni. Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti offerte da questo modello è la colorazione Selenium Grey che ricopre la carrozzeria, abbinata a sottili inserti e pinze freno in verde lime.

Il corpo dell’auto ha uno stile aggressivo, comprese le minigonne laterali sportive e le alette del paraurti posteriore. All’interno, la speciale 508 è altrettanto interessante poiché troviamo sedili in pelle nappa e alcuni inserti in verde lime che si abbinano al badge esterno. Inoltre, troviamo un moderno cruscotto con inserti in fibra di carbonio e pulsanti della console centrale in stile pianoforte che aggiungono un tocco premium.

Sotto il cofano della nuova Peugeot 508 PSE troviamo un quattro cilindri turbo benzina da 1.6 litri abbinato alla tecnologia elettrica per una potenza complessiva di 360 CV, che viene scaricata su tutte e quattro le ruote. Ciò si traduce in uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 5,2 secondi.

La vettura propone anche una modalità comfort che ammorbidisce le sospensioni per una guida più piacevole, la modalità E-Save che permette ai conducenti di risparmiare energia da utilizzare quando necessario e ovviamente la modalità full electric che consente di viaggiare fino a 42 km circa usando esclusivamente l’elettricità.

Dopo il test drive di AutoTopNL visto ieri, qui sotto trovate altri due video che ci parlano nello specifico della variante station wagon della nuova Peugeot 508 PSE.

