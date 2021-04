Nuova Peugeot 508 PSE: ecco un test drive | Video

Peugeot ha recentemente deciso di realizzare una nuova gamma di veicoli con le prestazioni in mente chiamata Peugeot Sport Engineered (PSE). Il primo modello appartenente a questa line-up è la nuova Peugeot 508 PSE mentre nei prossimi anni sono attesi altri modelli fra cui una versione ad alte prestazioni del nuovo restyling della 208.

Secondo quanto affermato dalla casa del Leone, la nuova 508 PSE è il primo modello ad esprimere il concetto di Neo-Performance del brand francese. Disponibile sia in versione fastback che station wagon, la vettura propone una dotazione completa, anche se può essere ulteriormente ampliata con degli optional.

Nuova Peugeot 508 PSE: scopriamo le prestazioni della versione station wagon

A livello estetico, la nuova auto ha portato al debutto la nuova tinta Grigio Selenium che esalta le sue caratteristiche prestazionali. Abbiamo di fronte quella che al momento è la vettura di serie più potente mai costruita dalla casa del Leone. Ciò è possibile grazie al gruppo propulsore ibrido plug-in caratterizzato da un motore turbo benzina PureTech da 200 CV posizionato anteriormente e due propulsori elettrici, uno da 110 CV posto all’anteriore e uno da 113 CV collocato sul posteriore.

Complessivamente, la Peugeot 508 PSE riesce ad erogare 360 CV e 520 nm di coppia massima. Questi numeri si traducono in prestazioni di alto livello. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e da 80 a 120 km/h in 3 secondi e una velocità massima che tocca i 250 km/h (limitata elettronicamente).

Grazie alla batteria da 11,5 kWh e ai due motori elettrici, la 508 PSE riesce a percorrere fino 42 km in modalità 100% elettrica (nel ciclo WLTP) con una singola ricarica a una velocità massima di 140 km/h. Utilizzando il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW, la batteria riesce a ricaricarsi in 1 ora e 30 minuti.

Dopo la galleria fotografica trovate un testo pubblicato su YouTube dal noto canale AutoTopNL che ci mostra dal vivo le performance della nuova Peugeot 508 PSE in versione station wagon.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI