Ecco perchè Fiat Punto dovrebbe tornare

Da quando è uscita di produzione nel corso dell’estate del 2018 in tanti si sono domandati se sarebbe mai tornata sul mercato una nuova Fiat Punto. La vettura infatti che è stata prodotta dal 1993 al 2018 è stata una delle più popolari nell’intera storia della casa automobilistica di Torino. Ciclicamente si sparge la voce di un possibile ritorno di questa auto. Già ciò accadeva ai tempi di Fiat Chrysler e del compianto Sergio Marchionne.

Ecco quali sono i motivi che potrebbero spingere Stellantis a realizzare una nuova Fiat Punto almeno secondo i suoi estimatori

Le voci sono nuovamente circolate con maggiore insistenza quando si è saputo che Fiat Chrysler si sarebbe fusa con il gruppo PSA potendo così sfruttare piattaforme e tecnologie dell’azienda francese. Secondo i fan di Fiat Punto, i motivi per cui l’auto dovrebbe tornare sono molteplici. Innanzi tutto sarebbe un vero peccato sprecato l’enorme popolarità di cui questa vettura gode in special modo in Italia ma non solo nonostante manchi dal mercato da quasi 3 anni.

Il secondo motivo è che avendo le piattaforme e le tecnologie di PSA sarebbe un vero peccato non approfittare di ciò per sviluppare un’auto che potrebbe dare serio filo da torcere alla concorrenza in uno dei segmenti di mercato più popolari nel nostro continente.

Inoltre una nuova Fiat Punto sarebbe il modello perfetto per rilanciare le quotazioni di Fiat nel segmento B del mercato. Del resto si tratta di un settore che a detta del numero uno di Fiat Francois la casa italiana vuole tornare con almeno 2 modelli.

Se davvero una nuova Fiat Punto facesse parte del piano di rilancio di Stellantis per il marchio di Torino e la sua produzione venisse effettuata in Italia, questo potrebbe essere un vero toccasana per l’occupazione dello stabilimento in cui l’auto verrebbe realizzata. In verità più di qualcuno pensa che se questa auto davvero sarà realizzata verrà prodotta all’estero.

Vedremo dunque nei prossimi mesi se l’arrivo di una nuova Fiat Punto sarà confermato o se le voci che si sono diffuse negli ultimi mesi saranno ufficialmente smentite.

