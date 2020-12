Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta anche se torneranno potrebbero deludere?

Si parla tanto del ritorno sul mercato di una nuova Fiat Punto e una nuova Alfa Romeo Giulietta. Con l’avvento di Stellantis dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese PSA tante cose potrebbero cambiare nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Si parla con insistenza del ritorno di una nuova Fiat Punto ma si dice però che questo modello, che sarà prodotto in Polonia su piattaforma CMP di PSA, potrebbe avere un aspetto molto lontano da quello della classica Punto che tanto è stata apprezzata negli scorsi anni in special modo nel nostro paese.

Lo stesso potrebbe capitare con una nuova Alfa Romeo Giulietta. Tra poche settimane la vettura del Biscione non sarà più prodotta a Cassino ma si parla già del possibile annuncio da parte di Stellantis dell’arrivo di un nuovo modello di segmento C che potrebbe affiancare il SUV Tonale. L’ufficializzazione si avrà nel corso del prossimo anno. Anche in questo caso però si potrebbe trattare di un modello molto diverso da quello a cui siamo abituati. Infatti si dice che avrà un design completamente diverso, che nascerà su piattaforma VMP di PSA e che arriverà sul mercato in versione completamente elettrica.

Sia per quanto riguarda le nuove Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta è possibile che alla fine il nome scelto possa essere diverso. Insomma il rischio che i fan di questi due celebri modelli alla fine possano rimanere delusi dal ritorno sul mercato di queste due auto sembra essere abbastanza elevato. Vedremo nel 2021 quali notizie arriveranno a proposito del possibile ritorno di due auto che negli ultimi 10 anni hanno rappresentato una grossa fetta delle vendite delle due principali case automobilistiche italiane.

