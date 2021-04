Jeep Grand Cherokee richiamata per guasto all’albero motore

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Australia ha richiamato otto dei suoi modelli Jeep Grand Cherokee (WK) per un problema di albero motore. Nel piccolo numero di veicoli interessati, realizzati tra il 2018 e il 2020, il segnale dal sensore di posizione dell’albero motore potrebbe non funzionare, secondo quanto dichiarato da Product Safety Australia.

Il guasto che riguarda questi 8 esemplari di Jeep Grand Cherokee in Australia potrebbe causare lo stallo del motore, l’impossibilità per il conducente di riavviarlo o la perdita totale della potenza del motore, aumentando il rischio di incidente.

Quando le parti saranno disponibili, Fiat Chrysler Automobiles Australia contatterà i proprietari del modello interessato consigliandoli di portare il loro veicolo al loro concessionario Chrysler, Dodge e Jeep preferito per la riparazione, che come spesso accade in questi casi sarà a titolo totalmente gratuito. Per ulteriori informazioni, i proprietari possono chiamare il numero 1300133 079 o contattare Jeep online: www.jeep.com.au/contact-us.html. Ovviamente vi avviseremo nel caso in cui dovessero esserci ulteriori aggiornamenti su questo richiamo.

