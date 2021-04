Nuova Fiat 500 Elettrica: a breve sarà disponibile una variante Van

L’interesse venutosi a creare attorno alla Nuova 500 Elettrica di Fiat è sicuramente ampiamente dimostrato da numeri di vendita comunque interessanti per essere quelli di una vettura esclusivamente concepita per l’elettrico. Ora sembra che in casa Fiat sia sorta la volontà di dare vita ad una variante Van proprio sfruttando come base la Nuova 500 Elettrica in modo da contribuire ad alimentare le vendite complessive mediante un prodotto capace di interessare ulteriori range di utenza.

La notizia, diffusa dalla testata Automotive News che è riuscita a ricavare alcune informazioni da un portavoce del Lingotto, potrebbe portare alla realizzazione di una variante dotata di una capacità di carico ovviamente superiore privando la 500 Elettrica del divano posteriore: la vettura potrebbe diventare un must per le consegne cittadine soprattutto lì dove sono presenti limiti alla normale circolazione stradale.

La variante Van per la Nuova 500 Elettrica è stata peraltro elemento di discussione da un po’ di tempo a questa parte, tuttavia finora non era mai stata diffusa una comunicazione pseudo ufficiale in merito: dovrebbe quindi entrare a pieno diritto fra i modelli dell’offerta proposta da Fiat Professional. In ogni caso dalla Nuova 500 Elettrica nella sua variante Van non dovrebbero configurarsi numeri di vendita elevatissimi visto che il modello potrebbe risultare un vero e proprio prodotto di nicchia, destinato ad una stretta cerchia di utenti. Il target del modello potrebbe essere quello destinato a piccoli artigiani, servizi di pronto intervento o fattorini.

Il fatto di guardare nella direzione dell’elettrico rappresenterebbe una questione interessante per Fiat, anche per quanto riguarda la nicchia di mercato rivolta ad utenti che utilizzano la vettura per lavoro. Volendo contenere il prezzo al minimo possibile, non è difficile ipotizzare che la Nuova 500 Elettrica Van potrebbe disporre della combinazione di powertrain-batteria utilizzata già sull’allestimento Action. Lo stabilimento produttivo rimarrà quello di Mirafiori dal quale giungerà a brevissimo in concessionaria la variante 3+1 della Nuova 500. Ad oggi, sulla base dei dati forniti dai sindacati, sono 32mila le 500 elettriche prodotte dall’avvio della produzione anche se da gennaio la produzione ha subito più di qualche rallentamento dovuto alla scarsità di batterie a disposizione.

