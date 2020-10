Ora è il momento della Nuova Fiat 500 3+1!

C’è una nuova variante nel listino della Nuova Fiat 500: si tratta della 3+1 che introduce una terza portiera di piccole dimensioni, con apertura controvento, utile per aumentare la dose di praticità della piccola citycar torinese. Si basa quindi proprio sul concetto di praticità la nuova formula numerica proposta dalla interessante Nuova 500 di casa Fiat, la denominazione chiarisce infatti la presenza di una ulteriore portiera aggiuntiva di fianco alla portiera più ampia sul lato del passeggero.

Grazie a questa azzeccata soluzione progettuale, si riesce a facilitare l’accesso ai sedili posteriori soprattutto durante le normali incombenze quotidiane a cominciare dal depositare qualcosa dietro o a far salire i più piccoli sul seggiolino. L’apertura della piccola portiera viene sbloccata soltanto quando si apre la portiera del passeggero. Appare invece ulteriormente azzeccato il richiamo nel nome alla Fiat Trepiuno del 2004 che ha aperto la strada alla nuova 500 moderna presentata poi nel 2007.

Ora è più pesante

Non cambiano quindi le misure esterne rispetto alle varianti Cabrio e Berlina della Nuova 500. Tuttavia la soluzione che ha permesso di escludere il montante centrale, ora integrato nella nuova piccola portiera, introduce un aggravio di peso di circa 30 chilogrammi (dovuto ai rinforzi praticati sulle portiere) che comunque secondo i tecnici Fiat non dovrebbe avere impatto sulla maneggevolezza della 500 e sui consumi.

Non mutano nemmeno i valori relativi all’autonomia e alle prestazioni. Colpisce il fatto che la piccola portiera risulta molto bene integrata nell’insieme tanto da farla quasi scomparire se si guarda la 500 3+1 con un occhio poco attento. Il propulsore elettrico adoperato permette di erogare 118 cavalli di potenza grazie ad una batteria da 42 kWh mentre attualmente non viene prevista la variante con batteria da 23,8 kWh: si possono fare 460 chilometri in città e 320 chilometri nel ciclo Wltp misto. Tramite la colonnina di ricarica rapida servono 35 minuti per raggiungere l’80% della capacità complessiva della batteria mentre per percorrere circa 50 chilometri di strada bastano 5 minuti di ricarica. La velocità massima viene invece limitata a 150 km/h mentre in 9 secondi si raggiungono i 100 km/h partendo da fermo.

Guarda al passato

La soluzione della piccola porticina con apertura controvento pone chiaramente il ricordo nella posizione della 500 del 1957 che aveva infatti entrambe le portiere incernierate posteriormente. Aumenta però la sicurezza visto che la piccola portiera si apre solo quando è aperta anche la portiera del passeggero evitando in questo modo che si apra accidentalmente o involontariamente se azionata da chi staziona dietro.

Anche la Nuova Fiat 500 3+1, come già accaduto nel caso della Nuova 500 Cabrio e Berlina, sarà proposta nella sua variante più accessoriata quindi nella serie speciale di lancio La Prima. Solo successivamente arriveranno le varianti Passion e Icon. Si può intanto avere nelle belle tinte Rose Gold, Onyx Balck e Glacier Blue con cerchi bicolore da 17 pollici diamantati e non mancano gli inserti cromati sulla fiancata e sulle cornici dei finestrini laterali.

Di serie ci sono anche i fari Full LED e rivestimenti di ecopelle per il cruscotto, volante e i sedili che hanno la regolazione a sei vie. Ci sono inoltre i sensori di parcheggio con visuale “drone view” a 360 gradi e il quadro strumenti completamente digitale: sulla consolle centrale viene disposto anche un grande schermo da 10,25 pollici per l’infotainment Uconnect 5 di ultima generazione compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Per i servizi online c’è lo Uconnect Box mentre viene introdotto anche uno specchietto retrovisore interno elettro cromico e il sistema di ricarica da 85 kW con cavo Mode 3 da 11 kW. Non mancano nemmeno i numerosi ADAS a disposizione.

Si può avere con prezzi che partono da 31.900 euro per la Passion, ovvero 2.00 euro in più rispetto alla Nuova 500 Berlina, e 33.400 euro per la Icon e da 37.900 per la serie La Prima.

