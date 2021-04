La Ferrari 488 GTB fatta in casa usata dai creatori per vendere meloni

Una supercar di Ferrari che trasporta meloni è forse uno spettacolo più inaspettato e strano al mondo ma la vettura protagonista in questo articolo non è un veicolo originale. Si tratta nello specifico di una Ferrari 488 GTB interamente fatta in casa, costruita usando un budget di appena 1000 dollari nel corso di diversi mesi.

Al posto del prestante motore V8 biturbo da 3.9 litri c’è un piccolo propulsore raffreddato ad aria proveniente da una pompa dell’acqua che presumibilmente è in grado di portare l’auto a una velocità massima di 60 km/h. Quest’ultimo dato non è stato ancora confermato ma il sound proveniente dal retro di questo veicolo conferma la presenza del piccolo motore.

Ferrari 488 GTB: i creatori della particolare copia l’hanno usata per trasportare e vendere meloni

La particolare 488 GTB è famosa sia in Vietnam (dove vivono i creatori) che in tutto il mondo grazie a un video pubblicato su YouTube dal canale NHET TV. Il team dietro alla Ferrari home made ha iniziato a costruire repliche in cartone di moto e auto. Tuttavia, la Ferrari si distingue dagli altri progetti per la presenza di un telaio in acciaio con molta fibra di vetro e colla composita.

Come riportato già in un articolo pubblicato a febbraio, questa Ferrari è tutt’altro che una replica convincente ma è comunque un lavoro impressionante considerando che i creatori avevano a disposizione poco budget e pochi strumenti per lavorare.

Nell’ultima clip pubblicata su YouTube da NHET TV (che trovate dopo la galleria fotografica) ha come base una storia molto divertente. Due ragazzi si rendono conto che non hanno alcuna possibilità di vendere tutti i loro meloni, così hanno avuto l’idea di metterli all’interno del cofano anteriore della finta Ferrari 488 GTB per trasportarli e venderli successivamente.

Il filmato è stata un’opportunità per i ragazzi di mostrare le ultime migliorie sia esterne che interne apportate alla particolare Ferrari home made.

