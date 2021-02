Ecco una Ferrari 488 GTB fatta in casa | Video

Un gruppo di ragazzi vietnamiti del canale NHET TV hanno realizzato fino ad ora una serie di repliche di moto ma anche di diverse supercar, documentando i loro progetti e le loro avventure sui social network e su YouTube.

Parliamo di repliche economiche, realizzate interamente a mano utilizzando principalmente motori di scooter e ogni tanto di moto. Ogni ragazzo del team riesce a dedicare molta attenzione al dettaglio, nonostante non abbiano alcuna conoscenza professionale in merito all’assemblaggio di un’auto.

Ferrari 488 GTB: i ragazzi di NHET TV mostrano la loro ultima creazione fatta in casa

Dopo aver fatto notizia in tutto il mondo per una replica della Bugatti Chiron e di una Lamborghini Aventador SVJ, ha deciso di costruirsi una Ferrari 488 GTB. Si tratta di un’auto da sogno per loro e, dato che non se la potevano permettere, hanno voluto costruirsene una che somigliasse a quella reale.

A differenza degli altri due progetti, questo non è stato realizzato usando del cartone ma un vero e proprio telaio in acciaio e tantissima fibra di vetro e colla composita. La particolare 488 GTB è verniciata in Rosso Ferrari, dispone di fari funzionanti e si affida a un motore raffreddato ad aria da una pompa dell’acqua, acquistato da un contadino locale appositamente per questo progetto.

È possibile avviare il piccolo propulsore utilizzando una corda o tramite un pulsante presente nell’abitacolo. I ragazzi di NHET TV affermano che la vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 60 km/h. All’interno dell’abitacolo per due persone è presente un impianto audio, un cruscotto in legno, un vero volante e dei sedili appariscenti. È presente anche un cambio.

Diciamo però che questa replica della Ferrari 488 GTB è sicuramente più convincente se guardata dall’esterno. La replica è stata costruita con soli 1000 dollari e in pochi mesi di lavoro. Il piano dei ragazzi del canale YouTube è quello di non vendere la Ferrari ma di collezionarla assieme alle altre repliche.

Nel frattempo, continueranno a dare vita ai loro progetti e a costruire la collezione personale di repliche di supercar. Dopo la galleria fotografica trovate due video, uno ufficiale e l’altro di Supercar Blondie in cui commenta il progetto dopo che i ragazzi del team le hanno inviato delle riprese.

