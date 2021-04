Ufficiale: il nuovo Fiat Toro sarà rivelato il 22 aprile

E’ stato ufficialmente confermato nelle scorse ore che il nuovo Fiat Toro sarà presentato in Brasile il prossimo 22 aprile. Si tratta di uno dei debutti più attesi in Brasile per quanto riguarda il mercato auto, essendo uno dei modelli più popolari tra quelli che vengono proposti in quel paese. Basti pensare che attualmente e già da un po’ di tempo Toro è il secondo pickup più venduto in Brasile dietro solo a Fiat Strada.

Entrando nel dettaglio delle novità che il nuovo Fiat Toro porterà con se, oltre al nuovo look, visto in una foto all’interno della fabbrica nei giorni scorsi e ora confermato dall’immagine rilasciata, il pick-up adotterà il motore 1.3 turbo da 185 CV e nuove dotazioni, come un sistema multimediale verticale in stile Ram 1500.

Nelle versioni meglio equipaggiate, questa volta i fari saranno completamente a LED, aggiungendosi alle luci di marcia diurna che avevano già quella tecnologia. Si aggiungeranno inoltre elementi come adaptive cruise control e un cruscotto completamente digitale.

In cifre, il motore turboflex da 1.3 litri sviluppa 185 cavalli e ben 270 Nm di coppia. Dovrebbe essere accoppiato a un cambio automatico a sei marce. Vedremo dunque in sede di debutto quali altre novità emergeranno a proposito del nuovo Fiat Toro la cui commercializzazione dovrebbe iniziare già nelle prossime settimane.

