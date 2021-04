Nuova Fiat Toro: trapelano nuovi dettagli sulle sue caratteristiche

La nuova Fiat Toro, il cui debutto è previsto tra aprile e maggio, promette importanti modifiche per quello che al momento è il secondo pick-up più venduto in Brasile dietro Fiat Strada. Le foto spia pubblicate nei giorni scorsi hanno già mostrato come dovrebbe apparire la nuova auto all’esterno e all’interno. Queste sono state affiancate da una serie di teaser che hanno già anticipato ciò che ci si può aspettare dal prodotto finale.

Trapelano nuovi dettagli su Instagram a proposito della nuova Fiat Toro il cui debutto è previsto tra aprile e maggio

Nelle scorse ore nuove immagini relative alla nuova Fiat Toro sono apparse sul web, questa volta pubblicate dal giornalista Matheus Albino sul suo profilo Instagram. In esse possiamo vedere più nel dettaglio l’abitacolo della nuova Fiat Toro. Tra le foto è stato confermato che le configurazioni più costose della linea 2022 del pickup riceveranno addirittura un sistema multimediale con uno schermo più ampio e verticale, seguendo quanto visto nei prodotti RAM.

Tuttavia, l’immagine dimostra che le configurazioni più semplici della nuova Fiat Toro dovrebbero avere uno schermo leggermente più piccolo e più convenzionale. Inoltre, le immagini hanno mostrato che la novità dovrebbe portare anche un cruscotto digitale, almeno come optional.

Parlando nello specifico del pannello, l’immagine ha mostrato un grafico caratteristico dei sistemi di controllo della velocità adattivo, indicando che, oltre a questo equipaggiamento, la nuova Fiat Toro avrà la frenata di emergenza autonoma nell’elenco degli equipaggiamenti. Sommando il tutto, si può vedere che la casa automobilistica investirà molto nel perfezionamento dell’abitacolo e nel pacchetto tecnologico di bordo per rimanere il leader del segmento.

Vale la pena ricordare che la nuova Fiat Toro potrebbe ancora ricevere una forte concorrenza, se le voci secondo cui Ford importerà Maverick in Brasile saranno confermate. Oltre alla nuova cabina, il Fiat Toro 2022 si caratterizzerà anche per la presenza di un frontale rivisto, con una nuova calandra che si differenzierà in base alla versione scelta. Può essere più convenzionale nelle versioni entry, oppure portare barre cromate orizzontali in quelle più costose. Infine, tra le novità anche il motore 1.3 turbo flex fino a 185 CV che debutterà nella nuova Jeep Compass.

