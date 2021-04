Stellantis è il leader di mercato per i veicoli commerciali leggeri in Austria

Stellantis può contare su ottimi risultati in Austria nel campo dei veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate. Nel primo trimestre sono state immatricolate per la prima volta 3.402 unità dai clienti dei loro marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Ciò significa una quota di mercato del 28,87% e quindi una leadership di mercato in Austria Stellantis è stata in grado di aumentare i propri dati di vendita dell’80,67% rispetto al primo trimestre del 2020. Il mercato complessivo dei veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate. è cresciuto del 45,97% a 11.783 unità nel primo trimestre del 2021.

Silvia RIEGER, Amministratore delegato Stellantis Austria, ha dichiarato: “ Sono molto lieta che i nostri risultati nei veicoli commerciali leggeri si stiano sviluppando così bene. La domanda aziendale per i nostri prodotti continuerà. Da un lato, sono attualmente molti gli acquisti anticipati a causa del nuovo regolamento NoVA per i veicoli commerciali che entrerà in vigore dal 1 ° luglio. Inoltre, il passaggio a un veicolo commerciale elettrico è molto interessante per sempre più aziende. Con i nostri quattro marchi, possiamo offrire un’ampia gamma di veicoli commerciali di alta qualità, compresi i veicoli commerciali elettrici “.

Stellantis propone i seguenti veicoli commerciali nelle loro diverse versioni:

Citroën Berlingo, Citroën Jumpy e Citroën Jumper

Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Talento e Fiat Ducato

Opel Combo, Opel Vivaro e Opel Movano

Peugeot Partner, Peugeot Expert e Peugeot Boxer

L’elettrificazione dei veicoli commerciali di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot sta procedendo rapidamente. Tre veicoli commerciali sono già disponibili in versione 100% elettrica e nel corso del 2021 ci saranno un totale di 10 veicoli commerciali elettrici.

