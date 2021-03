Citroën Berlingo: partiti nuovi test in India | Foto spia

Il Citroën Berlingo è stato avvistato ancora una volta in India sotto forma di prototipo senza alcuna mimetizzazione. Il fatto che la casa automobilistica francese lo stia ancora mettendo alla prova suggerisce che potrebbe considerare il suo lancio nel mercato indiano.

Esiste anche la possibilità che Citroën stia usando il Berlingo come base di test per migliorare componenti e motori per i suoi futuri modelli, incluso il nuovo crossover C21 made in India. Questo mulo di prova è stato recentemente avvistato a Lucknow, Uttar Pradesh.

Citroën Berlingo: un altro prototipo senza camuffamento è stato avvistato sulle strade indiane

Pare che il Citroën Berlingo venga usato per testare il motore turbo benzina da 1.2 litri che sarà disponibile anche per la Citroën C21. Al contrario, la monovolume potrebbe essere uno dei veicoli previsti dal piano C-Cubed messo a punto proprio per l’India.

Basato sulla piattaforma EMP2, il Citroën Berlingo viene offerto in due varianti: Standard e XL. La prima è lunga 4,4 metri mentre la seconda 4,75 metri. Quest’ultima propone sette posti a sedere al suo interno e, se verrà lanciato nel mercato indiano, andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Toyota Innova Crysta, Mahindra Marazzo e Maruti Ertiga.

In Europa, il Berlingo viene offerto con due motori: turbo benzina da 1.2 litri e diesel da 1.5 litri con potenza di 110 e 130 CV, rispettivamente. Esternamente, il veicolo è dotato del tradizionale design adottato dal marchio di Stellantis come ad esempio i fari divisi orizzontalmente sulla parte frontale e un paraurti con prese d’aria trapezoidali come visto sulla C5 Aircross. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se il Citroën Berlingo verrà lanciato per davvero in India.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI