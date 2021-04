Stellantis rimpicciolisce le Jeep per conquistare l’Europa

Sebbene Jeep sia nata come produttore di grossi SUV pensati per il Nord America ed in particolare per il mercato degli Stati Uniti, nel corso degli anni la casa americana, che adesso è entrata a far parte di Stellantis, si è trasformata in un vero e proprio marchio globale. Proprio per questo adesso la priorità viene data all’Europa dove a differenza del Nord America, sebbene negli ultimi anni ci sia stata una crescita evidente delle vendite, si può sicuramente fare di più.

Stellantis vuole far crescere Jeep in Europa con il lancio del nuovo micro SUV che sarà prodotto in Polonia dal 2022

Pertanto Jeep, che è diventato il marchio di punta di Stellantis, sta preparando un micro 4×4 europeo basato su Peugeot 208-2008 per il 2022. Sarà la prima Jeep su base Peugeot e la vettura della casa americana più piccola della sua storia. La futura mini Jeep entrerà in produzione a metà del 2022 nello stabilimento polacco di Tychy, che oggi produce la Fiat 500, ma che in futuro ospiterà tre nuovi modelli di Alfa Romeo, Jeep e Fiat.

“Una Jeep più piccola ci permette di cogliere le opportunità in Europa dove vogliamo crescere”, ha assicurato venerdì scorso Christian Meunier, direttore del marchio, davanti ad alcuni giornalisti europei specializzati.

Dunque con questo modello che sarà realizzato su piattaforma CMP di PSA e la cui produzione inizierà a metà del prossimo anno, la casa americana punta a far aumentare a dismisura le sue immatricolazioni in Europa entrando in uno dei segmenti più caldi del mercato.

La nuova entry level di Jeep avrà una dimensione di poco superiore ai 4 metri risultando essere dunque più piccola anche della Renegade che come sappiamo è attualmente il modello più venduto dal marchio americano di Stellantis nel nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 nominati Best Minivan, SUV e Pickup Truck to Buy 2020

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI