Fiat Toro: ecco l’ultima ipotesi dopo le foto emerse

In Brasile si parla tanto della nuova Fiat Toro. La versione aggiornata del celebre pickup medio della principale casa automobilistica italiana dovrebbe infatti debuttare a breve. Nei giorni scorsi molto scalpore hanno fatto alcune foto spia trapelate sul web che hanno mostrato la parte anteriore del nuovo modello oltre che la sua cabina.

Nuova ricostruzione del design definitivo della nuova Fiat Toro dopo le ultime foto spia pubblicate in Brasile

Proprio partendo da queste immagini in Brasile nelle ultime ore sono state fatte nuove ipotesi stilistiche di come sarà la nuova Fiat Toro quando finalmente farà il suo debutto sul mercato. Sulla base di queste immagini e scatti precedenti, Renato Aspromonte, di OverBoostBR, ha fatto queste proiezioni con quello che possiamo aspettarci dalla Fiat Toro 2022.

Sembra ormai sicuro che i fari saranno più sottili, così come i fendinebbia, ed entrambi avranno la tecnologia dei LED. Toro manterrà i fari divisi in due parti, quella superiore ora ha anche i LED che dividono la funzione di luce diurna dalla freccia di direzione.

Il logo Fiat è stato sostituito dalla nuova comunicazione visiva del marchio ed è sceso dalla zona del cofano alla griglia anteriore, contornato da listelli cromati che lo evidenziano. Si prevede che nuove ruote e alcune modifiche al posteriore, come la disposizione dei fanali posteriori, completino il pacchetto visivo del Fiat Toro 2022.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, la nuova Fiat Toro dovrebbe mantenere il 1.8 aspirato nelle versioni entry, ma debutterà il 1.3 turbo fino a 185 cv e 27,5 kgfm, oltre a mantenere il 2.0 turbodiesel e la trazione integrale come optional. All’interno, un nuovo sistema multimediale verticale sarà ereditato dalle RAM più grandi e includerà anche aria condizionata e specchietti wireless per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, ma probabilmente affiancherà un pannello digitale nelle versioni top.

