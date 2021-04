Alfa Romeo Tonale: ecco i reali motivi dello spostamento al 2022

Ci sarebbero meri motivi economici dietro lo spostamento del debutto di Alfa Romeo Tonale dalla fine del 2021 agli inizi del 2022. A quanto pare dunque anche il nuovo SUV di segmento C del Biscione è rimasto vittima della cura dimagrante ai costi voluta fortissimamente dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Così scrivono i nostri colleghi di NotizieAuto.it che riportano le indiscrezioni pubblicate nella giornata di ieri dalla pagina Facebook Alfa Romeo Project he hanno svelato i reali motivi dietro questa decisione che ha fatto molto discutere appassionati e addetti ai lavori.

Il progetto Alfa Romeo Tonale dovrà subire una riduzione dei costi abbastanza consistente secondo quanto riportato da questa voce che cita fonti interne ad Alfa Romeo. Ciò richiede tempi più ampi e dunque la presentazione del veicolo slitterà di qualche mese probabilmente agli inizi del 2022.

Non centrerebbe dunque nulla l’indiscrezione rilanciata da alcune fonti giornalistiche secondo cui Jean-Philippe Imparato non sarebbe rimasto soddisfatto della versione PHEV di Tonale. A questo punto il debutto potrebbe avvenire a febbraio per la versione a combustione mentre la PHEV potrebbe debuttare entro la fine del mese di marzo.

In ogni caso Alfa Romeo Project riporta che il cosiddetto Pilotino sarebbe già pronto e girerebbe già a Balocco. La linea di produzione dovrebbe essere completata entro fine mese. I primi muletti dunque dovrebbe iniziare a girare in strada e in pista per i test a partire dal prossimo mese di maggio.

Staremo a vedere quali altre novità arriveranno a proposito del tormentato debutto di Alfa Romeo Tonale che come sappiamo è stato presentato in versione concept car in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019.

