Jeep annuncia partnership con Axis Bank in India

Jeep India ha annunciato una partnership strategica con Axis Bank, il terzo più grande istituto privato del paese, per il lancio di Jeep Financial Services in cui i clienti e i concessionari di veicoli Jeep avranno accesso a un credito accessibile. La formazione di questa entità supporta strategicamente la crescita prevista nel business di Jeep India e un conseguente aumento della sua base di clienti, ha affermato Jeep India in una nota.

“Anche i concessionari del marchio Jeep trarranno vantaggio da questa partnership in quanto godranno di tassi di interesse speciali e contribuiranno a un processo di vendita al dettaglio più fluido. Axis Bank e Jeep India avranno accesso al database dei clienti in crescita l’una dell’altra. I clienti Jeep riceveranno assistenza dalle 4586 filiali della banca sparse in tutta l’India e anche tramite sportelli in loco presso le concessionarie del marchio Jeep ad alto traffico “, ha aggiunto la società.

“Le vendite di autovetture sono gradualmente migliorate negli ultimi cinque mesi sulla scia della ripresa dell’attività economica e del cambiamento nella preferenza dei clienti per la mobilità personale. In un momento in cui il sentiment dei clienti ha subito un duro colpo a causa della recessione economica indotta dal Covid-19, la disponibilità di schemi di finanziamento a prezzi accessibili è diventata fondamentale per spingere le vendite.”

“Jeep Financial Services è un’iniziativa che renderà i SUV a marchio Jeep più accessibili che mai agli aspiranti clienti indiani. Questa partnership strategica rafforzerà la nostra strategia di vendita al dettaglio e ottimizzerà l’efficienza del processo di acquisto. Jeep Financial Services integra la nostra strategia go-local ed è il risultato di molte sinergie con Axis Bank che rafforzeranno la nostra attenzione alla centralità del cliente “, ha affermato Partha Datta, amministratore delegato di FCA India Automobiles.

