Jeep vuole conquistare terreno in Europa con i suoi SUV ibridi

Jeep punta sui suoi SUV ibridi per guadagnare terreno in Europa. Lo ha ribadito venerdì il direttore del marchio Christian Meunier. Il marchio americano, che storicamente realizza il 70% delle sue vendite in Nord America, ha una quota di mercato limitata per il momento all’1,2% in Europa.

Il direttore del marchio Jeep Meunier ha detto chiaro e tondo che la sua azienda punterà sui SUV ibridi per conquistare l’Europa

La Compass ha appena lanciato una nuova versione della sua fascia media adattata al mercato europeo. Offrirà una versione ibrida del suo fuoristrada Wrangler e sta anche preparando una “piccola Jeep” che potrebbe arrivare sul mercato europeo, ha detto il leader durante una tavola rotonda con i giornalisti.

Wrangler potrebbe presto anche avere diritto a una versione 100% elettrica, un prototipo del quale è stato presentato alla fine di marzo aprile negli Stati Uniti. Lanciate nel 2020, le ibride rappresentano già una parte importante delle vendite di Jeep in Europa, fino a più della metà per Compass in Francia, ha sottolineato Christian Meunier.

“C’erano molti dubbi internamente: i duri a morire abbracceranno il veicolo elettrico?”, Ha spiegato. “La risposta è sì. (…) Jeep fa di tutto in questo settore. Non è un vincolo, è il futuro”. Per evitare il timore di esaurimento della batteria, la casa automobilistica ha iniziato a sviluppare una rete di stazioni di ricarica negli Stati Uniti lungo le rotte preferite dai fan del 4X4, e sta cercando di fare lo stesso in Europa.

Il marchio americano ha iniziato a fare irruzione in Italia negli ultimi anni, attingendo alla forza della sua casa madre Fiat Chrysler. Dopo l’alleanza di quest’ultima con Peugeot-Citroën, all’interno del gruppo Stellantis, il marchio vede aprirsi nuovi orizzonti. In Francia “abbiamo l’opportunità di capitalizzare la forza del gruppo”, ha sottolineato Christian Meunier parlando di Jeep.

