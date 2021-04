Abiteboul si unirà a Peugeot nel progetto relativo ad auto sportive

Cyril Abiteboul è stato il boss del team Renault di Formula 1 negli ultimi anni, ma con il passaggio all’Alpine F1 il francese si è fatto da parte. La prestazione deludente della squadra l’ha lasciato in una posizione traballante e una nuova squadra richiede una nuova leadership. Di conseguenza, Abiteboul non è più coinvolto nella Formula 1, ma non sembra lasciarsi affatto il motorsport alle spalle.

L’ex boss del team Renault in F1 potrebbe passare alla Peugeot ed occuparsi di auto sportive

Abiteboul è stato precedentemente collegato a Peugeot e questa notizia è ora ripresa dal magazine giapponese As-web. Il sito web afferma che Abiteboul sta parlando con la casa automobilistica francese per esaminare le possibilità che circondano la sua partecipazione ad un progetto relativo ad auto sportive. In tal caso, Abiteboul passerebbe dalla Renault alla sua più grande rivale Peugeot, anche se le ambizioni sportive di Peugeot sono alquanto poco chiare.

L’ingresso di Peugeot in Formula 1 non sembra ancora essere imminente, senza che siano stati fatti annunci o che di recente vi siano state voci in merito. Se Abiteboul dovesse effettivamente stipulare una partnership con Peugeot, sarà dunque per conto di Stellantis. Si tratta di una società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Peugeot. Dunque si potrebbe trattare di Alfa Romeo o del futuro ingresso di qualche altro marchio nel motorsport.

