Cyril Abiteboul potrebbe passare in Alfa Romeo Racing

C’è una condizione strana in Formula 1, ovvero quella che vede protagonista Cyril Abiteboul ovvero l’ex team principal della Renault silurato da Luca De Meo che ha avviato una profonda transizione del marchio della Losanga introducendo da quest’anno per le attività sportive (quindi anche in Formula 1) il glorioso marchio Alpine.

L’ex team principal della Renault non sarà quindi della partita per la stagione 2021 di Formula 1, ma qualche indiscrezione (di cui abbiamo parlato a grandi linee anche qui) potrebbe far migrare Abiteboul addirittura in Alfa Romeo Racing. Se le indiscrezioni spesso rimangono campate in aria, pare che Cyril Abiteboul sia stato visto aggirarsi direttamente a Hinwil in Svizzera, ovvero nei pressi della sede della Sauber Engineering e dell’abitazione dell’attuale numero uno di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur.

Gli ottimi rapporti con Vasseur

Quelli tra Frederic Vasseur e Cyril Abiteboul sono ottimi rapporti da sempre. I due hanno già condiviso una interessante esperienza in Formula 1 nel 2016 proprio in Renault, quando la Losanga aveva deciso di rientrare nel Circus con un team proprio. Praticamente un attimo prima che Frederic Vasseur migrasse in Sauber.

Di mezzo però potrebbe esserci anche la volontà proveniente direttamente da Stellantis. Difatti come avevamo riportato in precedenza qualche settimana fa, in Stellantis il forte ruolo intrapreso da Carlos Tavares ha prodotto anche un set di introduzioni nel nuovo assetto societario proprio di gente proveniente da Renault. Qualche settimana fa citavamo questo passaggio apparso su RaceFans: “Tavares la scorsa settimana ha nominato un certo numero di ex colleghi della Renault nelle posizioni senior di Stellantis, tra cui Thierry Koskas, per breve tempo presidente di Renault Sport e quindi ex capo del team principal di Renault F1, Cyril Abiteboul, all’epoca chief marketing officer. In effetti, Abiteboul ha lavorato con Tavares per un decennio fino alla partenza di quest’ultimo dalla Renault, ed è stato escluso dalla Renault due settimane fa. Non ci vuole molta immaginazione per unire i puntini: Exor sovrintende a Stellantis e Ferrari, che ha una partnership tecnica a lungo termine con Sauber mentre l’accordo con Alfa Romeo scadrà alla fine di quest’anno: un manager di Formula 1 ben collegato è disponibile, Stellantis ha bisogno di un grande successo a livello globale, e si dice che Sauber sia in vendita ora che il suo valore è stato aumentato dalla necessità dei possibili nuovi ingressi nel Circus che dovranno pagare alla Formula 1 circa 200 milioni di dollari”.

Se quindi Cyril Abiteboul è stato visto davvero nei pressi dei luoghi citati a Hinwil in Svizzera, allora si potrebbe presupporre un reale impegno futuro in Alfa Romeo Racing. In quel caso Abiteboul, forte dell’amicizia con Tavares, potrebbe divenire l’uomo forte per i programmi nel Circus (e non solo) del Biscione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI