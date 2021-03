Maserati Levante Hybrid: confermato il suo arrivo

Maserati ha confermato nelle scorse ore che lancerà presto sul mercato la versione ibrida del Levante. Seguendo la denominazione adottata con la Ghibli Hybrid, il modello in questione dovrebbe chiamarsi Maserati Levante Hybrid. In seguito al lancio della berlina ibrida entry-level, la casa automobilistica modenese ha confermato i suoi piani futuri per espandere ulteriormente l’elettrificazione all’interno della sua gamma.

Sfortunatamente, il Tridente non ha rivelato la data di presentazione esatta del Levante Hybrid ma dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno. Quello che sappiamo è che molto probabilmente la nuova versione dello Sport Utility Vehicle avrà la stessa configurazione mild-hybrid utilizzata sulla Ghibli Hybrid lanciata lo scorso anno. In caso di conferma, il marchio di Stellantis implementerà per la prima volta un motore a quattro cilindri sotto il cofano del suo SUV.

Maserati Levante Hybrid: il Tridente conferma l’esistenza della variante mild-hybrid

La Ghibli dispone di un gruppo propulsore ibrido composto da un motore turbo benzina da 2 litri con sistema mild-hybrid a 48V. Complessivamente, la berlina ibrida leggera è in grado di sviluppare una potenza massima di 330 CV a 5500 g/min e 450 nm di coppia massima a 1750 g/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi mentre la velocità massima è di 255 km/h.

Questa configurazione potrebbe subire qualche modifica a bordo del Maserati Levante Hybrid visto che parliamo di un veicolo più pesante rispetto alla berlina. Resta comunque l’ipotesi di qualche novità in serbo per la versione ibrida del modello e la possibilità di implementare anche la trazione integrale Q4.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non abbiamo informazioni dettagliate ma la Ghibli Hybrid viene proposta in Italia allo stesso prezzo della versione diesel, ossia 74.145 euro. Infine, non sappiamo se il Tridente continuerà ad offrire la variante a gasolio assieme a quella ibrida oppure prenderà il suo posto.

