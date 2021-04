Alfa Romeo Stelvio richiamato: problemi con gli airbag

Arrivano notizie non positive per Alfa Romeo Stelvio dagli Stati Uniti: circa 1.200 veicoli vengono richiamati per un problema con gli airbag a tendina. Il richiamo riguarda solo gli Alfa Romeo Stelvio anno 2021 e riguarda un morsetto crimpato in modo improprio. L’aggraffatura impropria può consentire la separazione del cuscino dell’airbag a tendina laterale e del dispositivo di gonfiaggio, causando un’apertura incompleta o impedendo l’apertura dell’airbag, aumentando il rischio di lesioni in caso di incidente.

Richiamo per Alfa Romeo Stelvio in USA: circa 1.200 veicoli interessati da un problema agli airbag

Per risolvere il problema, i rivenditori di Alfa Romeo negli Stati Uniti sostituiranno gratuitamente il gruppo tenda gonfiabile dell’airbag laterale. La casa automobilistica di Stellantis, Alfa Romeo inizierà a notificare i proprietari il richiamo il 19 maggio, ma coloro che hanno ulteriori domande possono chiamare la casa automobilistica al numero 800-853-1403, la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration al numero 888-327-4236 o visitare il sito web per controllare il loro numero di identificazione del veicolo e saperne di più. Per il momento non sappiamo altro di questo richiamo che riguarda Alfa Romeo Stelvio. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori informazioni o novità.

