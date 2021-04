Fiat 126: donut in stile WRC sulla neve | Video

Di solito i donut sono una prerogativa delle auto potenti, ma anche una modesta Fiat 126 può esprimere con grazia l’arte di disegnare delle ciambelle sul campo scelto per svolgere l’impresa. Del resto, anche se i cavalli sono pochi, la trazione è posteriore. Quando poi c’è la neve a dare una mano d’aiuto, possono uscire fuori dei bei cerchi disegnati con le ruote. Ovviamente, imprese del genere non vanno imitate. Meglio farsi due sane risate guardando il video odierno.

Protagonista, come dicevamo, è la piccola superutilitaria torinese a motore posteriore, prodotta al 1972 al 2000, anche se la commercializzazione in Europa Occidentale giunse al capolinea nel 1991, con gli ultimi esemplari della Bis.

Fiat 126: auto piccola, robusta e…da donut

Regina del set, nel filmato che vi proponiamo oggi, è una Fiat 126 della serie FSM della seconda metà degli anni settanta, riconoscibile per i nuovi paraurti e fascioni laterali in plastica. Soluzioni che allineavamo il modello ai canoni della modernità e della sicurezza imposti in quel periodo. Tale step venne prodotto sia in Italia che in Polonia. In quest’ultimo caso nella fabbrica allestita dal gruppo a Bielsko-Biała. Poi prese forma anche nelle catene produttive dello stabilimento di Tychy, nello stesso paese.

L’unità propulsiva, disposta a sbalzo come sulle Porsche 911 (ma non fate confusione), era di 652 centimetri cubi di cilindrata ed erogava una potenza massima di 24 cavalli. Roba da incollare al sedile in accelerazione. Il passaggio da 0 a 100 km/h veniva coperto nello “strepitoso” tempo di 39 secondi: altro che jet militari! La velocità massima si fermava a quota 110 km/h.

Pur nella sua modestia, la Fiat 126 era una macchina riuscita, con cui ci si poteva anche divertire. Il video lo conferma, con una bella e coreografica sequenza di donut. Roba simile a quella concessa a fine gara da alcuni interpreti del WRC o della Formula 1, anche se non è esattamente la stessa cosa. Ma con la fantasia…si può volare!

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI