Quando a portare in pista due “rosse” esclusive come le Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ed SF90 Spider sono Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, il risultato non può che essere speciale. L’ultimo video pubblicato in rete dalla casa di Maranello offre proprio questo. Il circuito scelto per le riprese è quello di Imola, dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. La cornice giusta per un intreccio di emozioni che fanno vibrare le migliori corde emotive degli appassionati, cui il filmato regala stimoli sensoriali di alta gamma.

Del resto, stiamo parlando delle supercar più performanti del listino del “cavallino rampante”, condotte per l’occasione dai due alfieri della scuderia emiliana nel Campionato del Mondo di Formula 1. Il tutto nella suggestiva cornice della pista del Santerno. Cosa pretendere di più?

Emozioni vere anche per i top driver

I fotogrammi non regalano la voce dei due piloti, ma le loro espressioni facciali comunicano l’entità del loro appagamento. Qui non ci sono filtri o parole recitate: emerge solo l’intensità della soddisfazione, quella vera. Del resto, anche per piloti di questo calibro, condurre due supercar estreme come le Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ed SF90 Spider è una esperienza di grande coinvolgimento emotivo.

La versione scoperta è guidata, nel video, da Charles Leclerc, ed è gialla, come lo sfondo dello scudetto che abbraccia il “cavallino rampante”, anche se in nuance diversa. Carlos Sainz Jr. gestisce, invece, la più performante Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, che si giova di una serie di interventi per contenere ulteriormente il peso della coupé, già in partenza più basso di quello della variante open-top. I due modelli, che puntano a target di utenza diversi, non hanno altri elementi di dissociazione. Cambiano solo gli elementi legati alla natura coperta o scoperta.

Ferrari SF90 aperta e chiusa: sogni da 1000 cv

La scheda tecnica, a parità di allestimento (Standard o Assetto Fiorano), è identica. Perfettamente uguale è quindi anche il power-train da 1000 cavalli, composto da un motore termico da 780 cavalli e da tre unità elettriche da 220 cavalli. Facile immaginare l’energia della spinta, degna di un razzo. Qui, però, c’è anche la finezza di un handling al top, che emerge chiaramente nelle alchimie dinamiche proposte ad Imola da Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc. Ecco a voi la magia in pista delle Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano ed SF90 Spider, nelle mani di due driver di Formula 1. Buon divertimento!

