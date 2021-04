Maserati MC20 ottiene un kit carrozzeria aftermarket

Un kit per la carrozzeria chiamato Aria è in fase di sviluppo per la Maserati MC20. Proviene da una società di New York chiamata 7 Designs. Si tratta di piccole modifiche che non sono facilmente riconoscibili soprattutto se consideriamo il fatto che l’auto non è stata ancora consegnata e dunque in pochi hanno familiarità con le sue forme. 7 Designs ha un approccio fluido quando si tratta di arricchire la MC20, un qualcosa di positivo probabilmente in un mondo aftermarket pieno di ali folli, scoop oversize e colori sgargianti per supercar che a volte superano i confini del buon gusto.

Questo non vuol dire che 7 Designs non caratterizzi il ​​suo design Aria con ali e altre appendici. I dettagli dei kit non sono disponibili, ma è impossibile non notare lo splitter anteriore più grande e le alette sulla fascia anteriore. Le minigonne laterali conferiscono alla Maserati MC20 una posizione più bassa e i pannelli laterali mostrano scocche dall’aspetto non troppo evidente. C’è anche un’ala non così piccola sul retro. Si trova in cima a una nuova fascia posteriore che ha un diffusore aggressivo e terminali di scarico riposizionati che sembrano occupare il punto in cui andrebbe collocata la targa.

Il tuner parla anche dell’utilizzo massiccio di carbonio sul suo sito internet ma ovviamente si attendono maggiori dettagli. Per quanto riguarda il costo o la disponibilità, non è ancora chiaro ma una cosa è assolutamente chiara. Saranno realizzati solo 25 dei kit aerodinamici, rendendo l’Aria un allestimento molto raro una volta che la Maserati MC20 raggiungerà i concessionari.

