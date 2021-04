Jeep Renegade: il nuovo motore turbo arriverà il prossimo anno

Stellantis ha confermato che nel 2021 non ci sarà alcun cambiamento meccanico per il Jeep Renegade. Ciò avverrà nel corso del 2022 con l’arrivo del motore GSE Firefly turbo 1.3. L’annuncio è stato dato in seguito alla presentazione della serie 80 Anos che è disponibile ad un prezzo di 123.490 R$ (18.477 euro) per la versione con motore 1.8 e 164.590 R$ (24.625 euro) per quella con propulsore diesel 2.0.

Disponibile attualmente con l’E.torQ Evo 1.8, che eroga fino a 139 CV, il Renegade riceverà il nuovo quattro cilindri con turbocompressore e iniezione diretta flessibile. Il Jeep Renegade 2022 dovrebbe erogare da 150 a 160 CV e 270 nm, la stessa coppia del Firefly turbo 1.3 da 185 CV disponibile per la Compass 2022.

Jeep Renegade: quest’anno non ci sarà alcun cambiamento meccanico per il SUV compatto

Molto probabilmente, il SUV compatto avrà una trasmissione automatica a 6 rapporti e la trazione anteriore. Anche la versione diesel dovrebbe ottenere un aggiornamento l’anno prossimo, erogando 203 CV e 398 nm, ma con trazione integrale e trasmissione automatica a 9 marce.

Sebbene Jeep non abbia dato buone notizie per quanto riguarda la parte meccanica del modello, ha svelato i prezzi del nuovo sistema Adventure Intelligence per il modello che è già disponibile presso i rivenditori del marchio americano presenti in Brasile.

Nelle versioni Longitude e Limited, entrambe con motore 1.8 e cambio automatico, costa 1500 R$ (224 euro). Sul Jeep Renegade Moab, con motore diesel Multijet II 2.0 da 170 CV e 350 nm, invece costa 2500 R$ (374 euro). Infine, gli allestimenti Longitude e Trailhawk con motori diesel e trazione 4×4 guadagnano l’Adventure intelligence al costo di 2000 R$ (299 euro).

Il nuovo sistema sviluppato con TIM mette a disposizione tre pacchetti: Basic 5 GB a 30 R$ (4,48 euro), Standard 10 GB a 50 R$ (7,48 euro) e Premium 40 GB a 100 R$ (14,96 euro).

Vi ricordiamo che il Jeep Renegade 80 Anos propone un display touch da 8.4” per il sistema multimediale, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Wi-Fi, cerchi da 18“, specchietti e griglia personalizzati in grafite, tetto nero a contrasto, sedili personalizzati, Adventure intelligence e la possibilità di scegliere fino a sei colorazioni per la carrozzeria: Carbon Black, Antique Grey, Billet Silver, Recon Green, Jazz Blue e Polar White.

