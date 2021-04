Le vendite di Chrysler Pacifica registrano una ripresa nel primo trimestre del 2021

Il minivan Chrysler Pacifica prodotto nello stabilimento Stellantis di Windsor ha goduto di un forte rimbalzo delle vendite sia in Canada che negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2021, poiché le case automobilistiche hanno registrato collettivamente guadagni nonostante la lotta contro COVID-19 e carenza di microchip.

Le vendite canadesi sono aumentate del 113% a 1.434 veicoli, mentre le vendite negli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 40% grazie a 34.342 Chrysler Pacifica. Le vendite complessive di Stellantis in Canada sono aumentate del 4%, mentre le vendite negli Stati Uniti sono aumentate del 5% rispetto al primo trimestre del 2020.

“Nonostante quello che è cominciato come un buon inizio lo scorso anno, prima che COVID ci scioccasse tutti, in questo trimestre c’è stato un rimbalzo molto forte per le vendite al dettaglio anno su anno”, ha affermato il responsabile delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti Jeff Kommor in una dichiarazione.

“La domanda dei consumatori per i nostri marchi e i nostri prodotti è stata estremamente forte per tutto il trimestre”. Le vendite negli Stati Uniti di Dodge Charger e Challenger costruiti da Brampton sono aumentate rispettivamente del 6% (19.740 unità) e del 24% (15.096).

