Chrysler Pacifica e Ram 1500 premiati durante il Consumer Guide Automotive Best Buy Award 2021

Due veicoli di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono stati premiati in occasione del Consumer Guide Automotive Best Buy Award 2021: la Chrysler Pacifica e il Ram 1500. La prima ha trionfato nella categoria Minivan per il quinto anno consecutivo mentre il secondo veicolo ha confermato il suo dominio nel segmento Large Pickup per il 13º anno consecutivo.

I redattori di Consumer Guide hanno selezionato i vincitori del premio Consumer Guide Automotive Best Buy Award 2021 dopo aver analizzato, confrontato, valutato e testato ampiamente tutti i principali modelli disponibili negli Stati Uniti.

Chrysler Pacifica e Ram 1500: i due veicoli di FCA stupiscono i redattori di Consumer Guide

Tom Appel, editore di Consumer Guide Automotive, ha dichiarato: “Il Ram 1500 continua a stupire per l’esperienza di guida offerta e la maneggevolezza leader della categoria e un esperienza nell’abitacolo di alto livello. La Chrysler Pacifica colpisce per le sue caratteristiche a misura di passeggero e il comfort garantito per i viaggi più lunghi. L’aggiunta della trazione integrale rende la Pacifica più allettante“.

L’ultimo restyling della Chrysler Pacifica, che ora offre la trazione integrale, il nuovo allestimento top di gamma Pinnacle e diverse caratteristiche di sicurezza in più offerte come standard rispetto a qualsiasi altro veicolo del segmento, è stata riconosciuta dagli esperti di Consumer Guide per buona qualità di guida, buon comportamento su strada, tantissime caratteristiche presenti a bordo dedicate alle famiglie e potenza leader del segmento, il tutto racchiuso in un pacchetto elegante.

Il Ram 1500, il pick-up light duty più premiato in America, ha conquistato il riconoscimento per l’imbattibile combinazione di guida e maneggevolezza, alto livello di raffinatezza, interni di classe e alcune caratteristiche uniche. Inoltre, i redattori di Consumer Guide sono rimasti molto soddisfatti dalle prestazioni offerte dal motore V6.

