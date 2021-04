Maserati Grecale ripresa nel suo primo video spia

Nelle scorse ore il prototipo camuffato del nuovo D-SUV Maserati Grecale è apparso nel primo video spia che mostra dal vivo il nuovo modello della casa automobilistica del Tridente che come sappiamo sarà prodotto a partire dalla seconda metà dell’anno presso lo stabilimento Fiat Chrysler di Cassino.

In questo video spia, il nuovo SUV Maserati di segmento D può essere visto muoversi in alcune strade. Si vede sia la parte anteriore che quella posteriore e vengono rivelati anche i gruppi ottici. Il portellone inclinato mostra uno stile molto lineare, con quattro grandi scarichi sferici raggruppati in due coppie che sporgono dalle estremità del paraurti.

La parte posteriore della Maserati Grecale in base a quello che vediamo in questo video sembra imitare lo stile della Porsche Macan, la sua principale rivale nel segmento Premium. L’avvistamento corrisponde perfettamente alle immagini trapelate di un mockup presente dietro le quinte dell’evento di debutto della Maserati MC20, dalla forma della superficie vetrata laterale, alla leggera curvatura della linea del tetto.

La supercar lascerà anche un piccolo segno nel design del fratellino del Levante, la nuova firma della luce di marcia diurna a LED integrata nei fari più verticali, estesa verso il cofano motore sopra i parafanghi, mentre la caratteristica griglia del Tridente si colloca più in basso, nello stile del suo rivale tedesco. La Maserati Grecale si presenterà con interni più moderni rispetto a quelli dei suoi fratelli di gamma.

Basata sulla piattaforma Giorgio dell’Alfa Romeo, Maserati Grecale avrà motori benzina quattro cilindri turbo con tecnologia a 48 Volt e potenze massime da 280 a 350 CV, tutti con trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti. In cantiere un Grecale Trofeo sei cilindri turbo e una versione elettrica, Grecale Folgore. Debutterà alla fine dell’anno e inizierà le vendite nell’aprile 2022.

