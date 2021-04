Una delle più tribolate autostrade d’Italia è l’A7: per i tunnel, soprattutto. Sull’A7 riapre la galleria sblocca traffico Monte Galletto. Sono appena terminati i lavori avviati lo scorso 15 febbraio. Qui, ci sono stati interventi di manutenzione sostenuti da Autostrade per l’Italia per 5,5 milioni di euro.

Ma chi li ha voluti questi lavori? Rientrano nell’ambito del piano di operazioni per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure concordato con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Le attività sono durate per 45 giorni complessivi di cantiere h24. Con l’impiego circa 75 maestranze tra tecnici e operai impiegati su doppio turno sette giorni su sette. Chissà: forse anche per le code dovute a questi cantieri l’Antitrust ha multato Aspi, rea a dire del Garante di non aver abbassato i pedaggi. Di contro, Autostrade ha risposto: abbiamo già fatto 77 milioni di euro di agevolazioni tariffarie. Non obbligatorie.

Usati mezzi Jumbo per le perforazioni, piattaforme elevatrici, pompe per il getto di rivestimento e mezzi speciali adottati per la posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Delicati i ripristini di alcuni sistemi idraulici di captazione e allontanamento delle acque.

Quindi, riapre la galleria famigerata sull’A7. Questo oggi. E domani? A partire dalle 6.00 del 2 aprile inoltre tornerà percorribile su due vie di traffico il tratto della A7 in corrispondenza dell’immissione dell’A10 in direzione nord. Sulla stessa tratta, le attività proseguiranno fino al 20 aprile, garantendo comunque la percorribilità in entrambi i sensi di marcia.

Ma un automobilista dove si informa per prevenire le code? Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre).

In più, info sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM.

Per ulteriori informazioni, c’è il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24. Occhio: essendo un 840, non è verde: si paga.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI