Peugeot, il marchio più venduto in Spagna nel mese di marzo

Nel mese di marzo, la casa automobilistica Peugeot è stata il marchio più venduto nel mercato spagnolo, con un totale di 8.687 unità, il 321,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il suo Modello 208 si è classificato primo nella lista dei veicoli più venduti, con 2.898 unità, con un incremento del 619,1%, secondo i dati delle associazioni dei costruttori (Anfac), delle concessionarie (Faconauto) e dei venditori (Ganvam).

Nel mese di marzo Peugeot è stato il marchio più venduto nel mercato spagnolo, con un totale di 8.687 unità immatricolate

Nonostante questi grandi aumenti di anno in anno siano spiegati dal fatto che nel marzo dello scorso anno il confinamento domestico della popolazione spagnola era già iniziato per prevenire l’espansione del coronavirus, Peugeot è stata ancora una volta in prima linea nel mercato nazionale a marzo, seguito da Citroën, con 6.359 unità (+ 280,1%); Toyota, con 5.601 unità (+ 77,7%); Hyundai, con 5.409 unità (+ 119,3%), e Volkswagen, con 5.278 unità, l’89,2% in più.

Chiudono la ‘top 10’ dei marchi automobilistici più venduti in Spagna il mese scorso Seat, con 5.007 unità (+ 1,9%); Renault, con 4.623 unità (+ 67,4%); Kia, con 4.337 unità (+ 90,2%); Mercedes-Benz, con 4.170 unità (+ 101,2%) e Fiat, con 3.793 unità (201,8%).

Finora quest’anno, Peugeot guida anche le vendite di auto in Spagna, con 18.491 unità (+ 10,4%), mentre Seat è al secondo posto, con 14.455 unità, il 33,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Toyota (13.665 unità, – 12,7%), Renault (11.852 unità, -15,9%) e Volkswagen (11.590 unità, -29,2%) hanno chiuso i primi cinque posti.

Al sesto posto Citroën, con 11.561 vetture (-3,1%), seguita da Hyundai (10.087 unità, -6,2%), Kia (9.160 unità, -24,9%), Audi (8.397 unità, -20%) e Mercedes-Benz (8.213 unità, -18%). Da parte sua, la Peugeot 208 è stata anche il modello più venduto in Spagna sia a marzo che finora quest’anno, con 2.898 unità e 5.207 unità, rispettivamente, in aumento del 619,1% e del 26,3%.

