Jeep Wrangler Rubicon ora disponibile in Malesia

La Jeep Wrangler di quarta generazione è stata aggiornata in Malesia, disponibile nelle carrozzerie a due e quattro porte. Jeep Wrangler Rubicon a due porte ha un prezzo di 378.000 RM, mentre la quattro porte ha un prezzo di 388.000 RM, quest’ultima ha subito un aumento di 33.000 RM rispetto all’anno scorso. Il prezzo include l’ esenzione dall’imposta sulle vendite, esclusa tassa di circolazione, immatricolazione e assicurazione.

In Malesia arriva la nuova Jeep Wrangler Rubicon

Come in precedenza, la Jeep Wrangler Rubicon è stata prodotta presso lo stabilimento Jeep di Toledo in Ohio negli Stati Uniti, e presenta una disposizione del tetto rigido rimovibile in tre parti che è rifinita nel colore esterno principale. La Jeep Wrangler continua ad essere una costruzione body-on-frame, con sospensioni a cinque bracci su assali solidi anteriore e posteriore.

Jeep Wrangler Rubicon dispone di un motore turbo benzina da 2,0 litri a quattro cilindri in linea che eroga 272 CV e 400 Nm di coppia. La trasmissione avviene tramite un cambio automatico a otto velocità, incluso un ripartitore di coppia Rock-Trac con rapporto 4: 1 che offre un rapporto di avanzamento lento di 84: 1, insieme ad assali bloccabili per impieghi gravosi nella parte anteriore e posteriore; quest’ultimo un’unità Dana 44.

Le caratteristiche che rendono il Wrangler adatto al fuoristrada continuano a essere presenti qui: una funzione di scollegamento della barra antirollio elettronica aiuta ad affrontare terreni più estremi, mentre i parafanghi ad alta distanza aiutano i pneumatici fuoristrada a evitare incrostazioni quando viene esercitata l’articolazione delle ruote del Wrangler . I binari da roccia fuoristrada in acciaio e le piastre paramotore aiutano a proteggere le parti della parte inferiore del veicolo.

All’interno, la strumentazione del conducente avviene tramite quadranti analogici e un display multifunzione digitale, mentre l’infotainment è ora gestito da un touchscreen Uconnect da 8,4 pollici – che sostituisce la precedente unità da sette pollici – che include Off-Road Pages, che può mostrare lo stato di la trasmissione e le barre antirollio dell’Attaccabrighe che sono in funzione.

Entrambe le versioni della Jeep Wrangler Rubicon sono fornite con Jeep Care di tre anni, 100.000 km di garanzia e un pacchetto di tre anni di manutenzione gratuita da 60.000 km, come tutti i modelli Jeep venduti da Jeep Glenmarie con TAHB Automotive, che ha reintrodotto il marchio americano marchio sul mercato malese all’inizio dello scorso anno.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI