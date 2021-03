Jeep Wrangler Rubicon 392: online il configuratore ufficiale

Dopo aver annunciato il prezzo della nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 per il mercato statunitense, la casa automobilistica di Stellantis ha lanciato il configuratore Build & Price sul sito Web ufficiale per permettere alle persone di realizzare l’esemplare preferito. Con un prezzo di partenza di 73.500 dollari (60.810 euro), abbiamo di fronte il primo veicolo Jeep ad avere un motore V8 sotto il cofano in 40 anni.

Anche se il SUV propone già diverse caratteristiche di serie, la casa automobilistica statunitense offre una serie di optional che permettono di aggiornare la Wrangler Rubicon 392.

Jeep Wrangler Rubicon 392: ora è possibile creare l’esemplare dei propri sogni grazie al configuratore online

Ad esempio è possibile aggiungere una griglia in nero satinato di Mopar al prezzo di 350 dollari (289 euro), una telecamera off-road integrata al prezzo di 595 dollari (492 euro), degli pneumatici T285/70R17C BSW M/T a 195 dollari (161 euro), lo Sky One-Touch Power-Top a 2000 dollari (1654 euro), il Dual-Top Group a 1300 dollari (1075 euro), dei tappetini all-weather Mopar a 165 dollari (136 euro), il Cargo Group con sistema Trail Rail a 195 dollari e vari pacchetti come il Trailer-Tow Package a 350 dollari.

La palette colori della nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 è composta da ben nove colorazioni per la carrozzeria. Soltanto quella Bright White è disponibile senza alcun costo aggiuntivo mentre Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Bright Silver, Hydro Blue, Snazzberry, FiretrackerRed e Sarge Green possono essere scelti pagando 245 dollari (202 euro).

Vi ricordiamo che sotto il cofano del SUV è presente il motore Hemi V8 da 6.4 litri in grado di sviluppare una potenza di 476 CV e 637 nm di coppia massima. Accanto al powertrain troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità e un sistema di trazione integrale.

Jeep sostiene che la sua Jeep Wrangler Rubicon 392 impiega soli 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h. Oltre all’otto cilindri ci sono un kit di sollevamento di serie da 5,08 cm, un sistema di sospensioni unico con ammortizzatori Fox ad alte prestazioni e binari del telaio aggiornati.

