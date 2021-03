Ecco chi ha vinto l’asta per la prima RAM 1500 TRX di produzione

SUV e pickup ad alte prestazioni stanno affermando il loro legittimo posto come oggetti da collezione automobilistici altamente desiderabili. Nessuno è stato più ricercato del RAM 1500 TRX, che è stato nominato Truck of the Year 2021 di Motor Trend dopo aver stabilito nuovi standard di potenza e capacità fuoristrada. Vi abbiamo raccontato che lo scorso venerdì, all’asta di Barrett-Jackson del marzo 2021 a Scottsdale, in Arizona, il primo TRX uscito dalla linea di produzione è stato venduto all’asta per beneficenza.

Dan Snyder Motorsports ha vinto l’asta per la prima RAM 1500 TRX di produzione sborsando l’ingente somma di 410 mila dollari

La richiesta di VIN 001 era così grande che l’offerta vincente di $ 410.000 da Dan Snyder Motorsports era più di 4 volte maggiore del prezzo consigliato per il veicolo. Il ricavato sarà interamente donato alla Helpline 2-1-1 di United Way of Southeast Michigan , che sostiene i veterani e le loro famiglie. Dan Snyder ha commentato in seguito: “Le aste di beneficenza sono una doppia vittoria per me: riesco a nutrire il mio amore per i veicoli ad alte prestazioni mentre contribuisco a una causa degna. Cosa potrebbe esserci di meglio”.

RAM 1500 TRX VIN 001 sarà molto a suo agio nella sua nuova casa, circondata da più di 100 moderni veicoli ad alte prestazioni americane, tra cui notabili Mopar come l’ultima Dodge Viper e Demon mai prodotta, l’unico coupé Carroll Shelby Dodge Viper GTS / CS mai prodotto e le due Viper – sponsorizzate da Dan Snyder Motorsports – che hanno stabilito il record per i veicoli americani e con cambio manuale al leggendario Nürburgring nel 2017.

